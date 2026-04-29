Rumuni hitno podigli F-16-ice: Eksplozije na granici, ruski dronovi padaju na sve strane

М.А.С.

29. 04. 2026. u 08:12

RUMUNIJA je podigla borbene avione F-16 nakon masovnog napada ruskih dronova na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Prema navodima, Rusija je sinoć i tokom noći izvela napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u pograničnom području, pri čemu je radar pratio 15 letelica u dve grupe, preneo je portal Digi 24.

Nijedan dron nije ušao u rumunski vazdušni prostor, ali je u okrugu Tulča poslata uzbuna stanovništvu putem sistema RO-Alert.

Dva aviona F-16 poletela su iz baze u Feteštiju oko 1.10 časova ujutro, nakon što su prijavljene eksplozije na ukrajinskoj strani Dunava, u oblasti grada Izmail. Vazdušna uzbuna u Rumuniji trajala je do 2.40 časova.

Rumunsko Ministarstvo odbrane je navelo da prati situaciju.

