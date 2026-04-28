Stravična nesreća: U sudaru vozova poginulo 14 ljudi, u toku akcija spavanja zarobljenih putnika

U SUDARU dva voza na stanici Bekasi u blizini Džakarte, poginulo je na 14, a 84 ljudi povređeno, saopštio je operater železnice danas, dok su spasioci radili na izvlačenju dva putnika koja su ostala zarobljena u olupini.

Sve žrtve bile su u prigradskom vozu, dok su svi od oko 240 putnika iz drugog voza bezbedno evakuisani, prenosi Gardijan.

Direktor indonežanske agencije za potragu i spasavanje, Mohamed Sjafi izjavio je na konferenciji za novinare danas da je spasavanje preživelih iz smrskanih vagona veoma delikatan proces, prenosi Gardijan.

- Morali smo da angažujemo osoblje sa posebnim veštinama kako bismo pažljivo izvukli ljude. I dalje ima živih i nadamo se da ćemo ih izvući, ali su još uvek priklješteni delovima voza - rekao je.

Prema rečima portparola železničkog operatera KAI, Franota Vibova, voz je navodno zakačio prigradski voz na pružnom prelazu, zbog čega se zaustavio na šinama, gde je potom udaren.

Dodao je za Kompas TV da pripadnici vojske, vatrogasci, nacionalna služba za potragu i spasavanje, kao i Crveni krst, pomažu u evakuaciji. Ministar za transport Dudi Purvagandi rekao je za Al Džaziru da je istraga u toku.

Jedna od preživelih ispričala je za medije kako je međugradski voz udario u zaustavljeni prigradski voz u kojem se nalazila.

- Mislila sam da ću umreti. Sve se desilo jako brzo, u deliću sekunde. Bila su dva obaveštenja u vozu i svi su bili spremni da izađu. Onda se odjednom čuo veoma glasan zvuk lokomotive. Nije bilo vremena da se izađe - rekla je 29-godišnjakinja koja je zbrinuta u bolnici RSUD Bekasi.

