Tramp naredio napade američkoj vojsci: Uništite ih sve, nema oklevanja

23. 04. 2026. u 15:18

Američki predsednik Donald Tramp naredio je Ratnoj mornarici SAD da napada i uništava borbene čamce Iranske revolucionarne garde.

Трамп наредио нападе америчкој војсци: Уништите их све, нема оклевања

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

Američki predsednik Donald Tramp naredio je Ratnoj mornarici SAD da napada i uništava borbene čamce Iranske revolucionarne garde.

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Naredio sam Ratnoj mornarici Sjedinjenih Država da gađa i uništi bilo koji čamac, bez obzira na to koliko mali bio (njihovi ratni brodovi su SVI, njih 159, na dnu mora!), koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza. Ne sme biti oklevanja. Pored toga, naši 'čistači' mina upravo raščišćavaju tesnac. Ovim putem naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali trostruko jačim intenzitetom! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD J. TRAMP - navedeno je u Trampovoj objavi.

Ti si Srbin! Cirkus u Hrvatskoj - političar optužio novinara: Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna
"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

22. 04. 2026. u 18:07

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?

Kijanje, suzenje očiju i loš san – kako prekinuti začarani krug ALERGIJE?