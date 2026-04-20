Zelenski: Ukrajina i EU traže rešenje za pomoć i nove sankcije Rusiji
Ukrajina je utvrdila format saradnje sa Evropskom unijom radi deblokade paketa pomoći i produženja restriktivnih mera prema Rusiji, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Zelenski je u video-obraćanju naveo da je sa diplomatama razgovarao o aktivnostima za april i početak maja, kao i o pripremi odluka u vezi sa paketom podrške Ukrajini, otvaranjem pregovaračkih klastera s Unijom i sankcijama protiv Rusije, prenoasi Ukrinform.
- Vidimo da su ispravne promene u evropskoj politici moguće i potrebno je pripremiti odgovarajuće odluke, i o paketu podrške za Ukrajinu, i o otvaranju klastera, i o sankcijama protiv Rusije - rekao je Zelenski.
On je upozorio da izostanak novih sankcionih mera "demoralizuje branioce ujedinjene Evrope" i ohrabruje Rusiju da nastavi rat i agresivnu politiku.
Zelenski je istakao da će Ukrajina nastaviti da konstruktivno sarađuje sa partnerima i Evropskom unijom u celini, uz očekivanje da i druga strana pokaže isti pristup.
Kako saznaje Ukrinform, ambasadori država članica Evropske unije mogli bi već 22. aprila da usaglase izmene višegodišnjeg budžeta EU, što predstavlja poslednji tehnički korak ka zakonodavnom odobravanju kredita za Ukrajinu za period 2026-2027. godine, koji je prethodno blokirala Mađarska.
Preporučujemo
Komentari (0)