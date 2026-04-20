Mađar se oglasio: Očekuje se da će vlada Tise imati 16 ministarstava

LIDER stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da očekuje da će ta stranka, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, imati 16 ministarstava.

Foto: Robert Hegedus/MTI via AP

Mađar je u video-poruci rekao da će parlamentarna grupa stranke od 141 poslanika, koja je najveća od 1990. godine, danas održati svoj prvi sastanak, prenosi MTI.

Dodao je da će grupa poslanika stranke Tisa u parlamentu formalno potvrditi Andreu Bujdošoa za svog lidera i podržati Agneš Forsthofer za predsednicu parlamenta.

- Nominacije Andree i Agneš su ljudska, politička i profesionalna garancija da će novi parlament zaista biti funkcionalna scena za mađarsku demokratiju, gde će se, za razliku od ranije, voditi suštinske, profesionalne i političke debate, i uvek težiti ka najboljim odlukama za našu zemlju i sugrađane - rekao je Mađar.

Dodao je da će na konferenciji za novinare tokom dana objaviti imena sedam ministara - spoljnih poslova, finansija, ekonomije i energetike, zdravlja, odbrane, životne sredine i poljoprivrede.

Mađar je rekao da će se razgovori o formiranju vlade nastaviti ove nedelje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

