Gori u ruskoj luci na Crnom moru: "Masovni ukrajinski napad na Tuapse", ima mrtvih i povređenih
JEDAN civil je poginuo, a drugi muškarac je ranjen u masovnom napadu ukrajinskih oružanih snaga u gradu Tuapseu, saopštio je danas guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev.
- Tuapse je sinoć bio izložen još jednom masovnom napadu dronom. Kao rezultat toga, prema preliminarnim informacijama, jedan čovek je poginuo u morskoj luci... Drugi je povređen i prima svu neophodnu medicinsku negu - rekao je Kondratjev u objavi na platformi "Maks", prenosi RIA novosti.
Guverner je kazao i da je prijavljen požar u toj ruskoj luci na Crnom moru, kao i da su u napadu ukrajinskih dronova polomljeni prozori na nekoliko stambenih zgrada u gradu, uključujući i na osnovnoj školi i vrtiću.
"Gori skladište nafte u Tuapseu"
Prema analizi obaveštajnih podataka iz otvorenih izvora organizacije ASTRA, zasnovanoj na snimcima očevidaca, veliki požar izbio je i u skladištu rezervoara rafinerije nafte u Tuapseu, prenosi Caliber.az, dodajući da je objekat poslednji put napadnut u noći 16. aprila i da je gorio nekoliko dana.
Naftna rafinerija Tuapse, u Krasnodarskom regionu u Rusiji, kojom upravlja LLC RN-Tuapse Refinery, čini jedinstven proizvodni kompleks sa pomorskim terminalom "Rosnjeftovog" preduzeća za snabdevanje gorivom, "RN-Marin Terminal Tuapse".
Deo je naftne kompanije "Rosnjeft", dodaje portal.
(Tanjug, Caliber.az)
