Iran odbio drugu rundu pregovora sa Amerikom: Evo i zbog čega
IRAN je odbio da učestvuje u drugoj rundi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći kao razloge "preterane zahteve Vašingtona, nerealna očekivanja, konstantnu promenu stavova", kao i "tekuću pomorsku blokadu", što Teheran smatra kršenjem prekida vatre, javila je iranska agencija IRNA.
Prethodno je Si-en-en preneo da će iranska delegacija ipak doputovati u Pakistan na pregovore sa predstavnicima SAD, dok je Tasnim preneo da Iran još nije doneo konačnu odluku o učešću.
Prema izvorima Si-en-en, Iran je navodno očekivao da naredne srede bude objavljeno simbolično zajedničko saopštenje o produženju prekida vatre.
Izvori su dodali da bi, potom, ukoliko sve bude išlo kao što je planirano i američki predsednik Donald Tramp pristane da ode u Islamabad, iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe doputovao u taj grad i da bi bio održan zajednički sastanak predsednika na kojem bi oni potpisali zajedničku “Islamabadsku deklaraciju”.
Tokom razgovora, održanih na visokom nivou u pakistanskoj prestonici prošlog vikenda nije postignut dogovor.
(Tanjug)
