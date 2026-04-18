Brazil, Španija i Meksiko: Obećali dodatnu pomoć Kubi
VLADE Brazila, Španije i Meksika danas su obećale da će pojačati koordiniranu pomoć Kubi kako bi ublažile humanitarnu krizu za koju su navele da je izazvana američkom blokadom tog ostrva.
Tri zemlje su u zajedničkom saopštenju pozvale na iskren dijalog u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, dodajući da kubanski narod mora da ima slobodu da sam odredi svoju budućnost, preneo je Rojters.
Saopštenje je usledilo nakon što je španski premijer Pedro Sančez u Barseloni primio brazilskog predsednika Luiza Injasija Lulu da Silvu i liderku Meksika Klaudiju Šajnbaum, na međunarodnom samitu usmerenom na mobilizaciju protiv krajnje desnice.
Sančez, koji je bio domaćin šestog Sastanka za odbranu demokratije u Barseloni, pozvao je na "hitnu reformu i obnovu" UN i multilateralnog sistema i upozorio na napade na multilateralni poredak i "opasnu normalizaciju upotrebe sile".
On je istakao da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se "podrazumeva", i da odgovor na takve izazove ne sme da bude samo defanzivan, već da je potrebno da se aktivno jačaju demokratske institucije i vrednosti.
Skupu su prisustvovali lideri iz više od 15 zemalja, među kojima i predsednica Meksika Šejnbaun, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja Jamandu Orsi.
(Tanjug)
Preporučujemo
Iran saopštio: Akcije SAD koje ometaju kontrolu Ormuskog moreuza smatramo kršenjem primirja
18. 04. 2026. u 22:33
Izraelski mediji: Zaseda Trampov ratni kabinet
18. 04. 2026. u 20:33
TRAMP ĆE POLUDETI OD BESA: Evropska komisija odobrila pomoć za Kubu od 2 miliona evra
01. 04. 2026. u 13:47
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
