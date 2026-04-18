Brazil, Španija i Meksiko: Obećali dodatnu pomoć Kubi

VLADE Brazila, Španije i Meksika danas su obećale da će pojačati koordiniranu pomoć Kubi kako bi ublažile humanitarnu krizu za koju su navele da je izazvana američkom blokadom tog ostrva.

Tri zemlje su u zajedničkom saopštenju pozvale na iskren dijalog u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, dodajući da kubanski narod mora da ima slobodu da sam odredi svoju budućnost, preneo je Rojters.

Saopštenje je usledilo nakon što je španski premijer Pedro Sančez u Barseloni primio brazilskog predsednika Luiza Injasija Lulu da Silvu i liderku Meksika Klaudiju Šajnbaum, na međunarodnom samitu usmerenom na mobilizaciju protiv krajnje desnice.

Sančez, koji je bio domaćin šestog Sastanka za odbranu demokratije u Barseloni, pozvao je na "hitnu reformu i obnovu" UN i multilateralnog sistema i upozorio na napade na multilateralni poredak i "opasnu normalizaciju upotrebe sile".

On je istakao da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se "podrazumeva", i da odgovor na takve izazove ne sme da bude samo defanzivan, već da je potrebno da se aktivno jačaju demokratske institucije i vrednosti.

Skupu su prisustvovali lideri iz više od 15 zemalja, među kojima i predsednica Meksika Šejnbaun, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja Jamandu Orsi.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje