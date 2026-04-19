SPOJ MUZIKE I PERFORMANSA: Projekat Marine Abramović u napuljskom pozorištu

NOVI projekat umetnice svetskog glasa podrazumeva kompoziciju koja kombinuje muziku, savremenu umetnost i performans - Marine Abramović, Gustava Dudamela i Nabila Elderkina, a izveden je juče u pozorištu „San Karlo“ u Napulju, a repriza je večeras. Projekat sadrži dva kamerna remek-dela 20. veka, napisana tokom avangarde i Prvog svetskog rata: „Istoriju vojnika“ Igora Stravinskog i „Ljubav bruho“ Manuela de Falje.

Za ovu predstavu, koprodukciju sa Njujorškom filharmonijom napolitanski teatar je angažovao neke od vodećih ličnosti savremene umetnosti i muzike.

Marina Abramović ima jake veze sa gradom Napuljom i galerijom „Lije Rume“.

Koncept za produkciju razvila je Abramovićeva sa Nabilom Elderkinom, australijskim rediteljem iranskog porekla, koji je kreirao muzičke spotove za brojne pop zvezde.

Na sceni, zvuk i video se kombinuju sa dizajnom svetla Paskvalea Marija. U izvođenju „El amor bruho“, inspirisanim flamenkom i romskom kulturom, sa stihovima Gregorija Martineza Sijere, učestvuju mecosporan Pasion Vega i plesačica Sara Maurizi. Narator „Istorije“ je Valentino Manijas.

Dvočasovna predstava koja spaja modernizam i narodne tradicije, dve muzičke priče obeležene natprirodnim elementima i snažnim oseĆajem individualne transformacije.