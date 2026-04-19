SPOJ MUZIKE I PERFORMANSA: Projekat Marine Abramović u napuljskom pozorištu
NOVI projekat umetnice svetskog glasa podrazumeva kompoziciju koja kombinuje muziku, savremenu umetnost i performans - Marine Abramović, Gustava Dudamela i Nabila Elderkina, a izveden je juče u pozorištu „San Karlo“ u Napulju, a repriza je večeras. Projekat sadrži dva kamerna remek-dela 20. veka, napisana tokom avangarde i Prvog svetskog rata: „Istoriju vojnika“ Igora Stravinskog i „Ljubav bruho“ Manuela de Falje.
Za ovu predstavu, koprodukciju sa Njujorškom filharmonijom napolitanski teatar je angažovao neke od vodećih ličnosti savremene umetnosti i muzike.
Marina Abramović ima jake veze sa gradom Napuljom i galerijom „Lije Rume“.
Koncept za produkciju razvila je Abramovićeva sa Nabilom Elderkinom, australijskim rediteljem iranskog porekla, koji je kreirao muzičke spotove za brojne pop zvezde.
Na sceni, zvuk i video se kombinuju sa dizajnom svetla Paskvalea Marija. U izvođenju „El amor bruho“, inspirisanim flamenkom i romskom kulturom, sa stihovima Gregorija Martineza Sijere, učestvuju mecosporan Pasion Vega i plesačica Sara Maurizi. Narator „Istorije“ je Valentino Manijas.
Dvočasovna predstava koja spaja modernizam i narodne tradicije, dve muzičke priče obeležene natprirodnim elementima i snažnim oseĆajem individualne transformacije.
GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE ENI: Suspendujte EU zabrane na uvoz ruskog gasa
12. 04. 2026. u 22:22
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
