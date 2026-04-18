Rute o Trampovim snovima: Ne vidim mogućnost da SAD napuste NATO
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da ne vidi mogućnost da Sjedinjene Američke Države napuste Severnoatlantski savez, uprkos kritikama američkog predsednika Donalda Trampa na račun saveznika.
U intervjuu za nemački list "Welt am Zontag", Rute je ocenio da su spekulacije o izlasku SAD iz NATO "apsurdne", ističući da američki nuklearni štit ostaje ključni garant bezbednosti Evrope.
- Ne vidim mogućnost da SAD napuste NATO - rekao je Rute za "Velt am zontag".
Američka nuklearna zaštita Evrope takođe nije dovedena u pitanje.
- Američki nuklearni kišobran je krajnja garancija bezbednosti ovde u Evropi. I uveren sam da će tako i ostati - rekao je Rute, dodajući da veruje da će američki bezbednosni angažman u Evropi biti nastavljen.
On je naglasio da je nuklearna zaštita SAD i dalje "krajnji garant bezbednosti u Evropi".
U prethodnom periodu, američki predsednik Donald Tramp više puta je kritikovao evropske članice NATO-a zbog, kako je naveo, nedovoljnih izdvajanja za odbranu, što je izazvalo zabrinutost oko budućnosti transatlantskog saveza. Rute je istakao i potrebu jačanja evropske odbrambene industrije, ocenjujući da je to ključno za dugoročnu bezbednost i odvraćanje.
Generalni sekretar NATO-a sastao se sa Trampom u Beloj kući pre oko nedelju i po dana i rekao da je Tramp izrazio "jasno razočaranje" transatlantskim savezom i nekoliko partnerskih država. Među tačkama spora sa zemljama NATO-a bile su korišćenje vojnih baza i misija otvaranja Ormuskog moreuza.
Tramp je više puta napao Španiju, Francusku, a posebno Veliku Britaniju, a Rute je naveo da razume frustraciju američkog predsednika.
- Tramp je vidljivo razočaran nekim članicama NATO-a. I razumem njegovu frustraciju - rekao je Rute. On je pozvao na jačanje odbrambene industrije, napominjući da je "to ključno za održavanje našeg odvraćanja i odbrane".
(Tanjug)
