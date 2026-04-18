Francuska zavijena u crno: U saobraćajci stradale devojčice od 13, 14 i 15 godina

М.А.С.

18. 04. 2026. u 12:02

TRI devojčice stare 13, 14 i 15 godina poginule su u departmanu Gornja Loara, u centralnom delu Francuske, u saobraćajnoj nesreći u kojoj su još četiri osobe povređene, od kojih tri teško, saopštili su danas vatrogasci.

Jordan Pettitt/AP/Tanjug

Do nesreće je došlo noćas neposredno pre 2 časa na magistralnom putu, kada su se sudarila dva vozila, tako što je jedno vozilo udarilo drugo otpozadi, naveli su vatrogasci.

U vozilu koje je udareno nalazilo se svih sedam žrtava.

Među četvoro povređenih, mladić star 20 godina i još dvojica stari po 18 godina zbrinuti su u "životno ugroženom stanju", dok je 14-ogodišnja devojčica zadobila lakše povrede, dodali su oni.

Vozač drugog vozila, star 20-ak godina, bio je pozitivan na alkohol i ranije nije bio poznat policiji.

Njegovo stanje nije zahtevalo hospitalizaciju, ali je zadržan u pritvoru, saopštilo je tužilaštvo u Puj-an-Veleju, koje je pokrenulo istragu za "izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i nanošenje telesnih povreda iz nehata".

Kako je dodato, vozilo koje je udareno kretalo se sporo, verovatno zbog kvara na motoru, što bi delimično moglo da objasni nesreću.

 (Tanjug)

