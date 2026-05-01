Jezivi snimci iz Ternopolja: Roj "Šahida" udarao po ukrajinskom gradu usred bela dana (VIDEO)

RUSKE snage su napale danas ukrajinski grad Ternopolj sa više od 50 bespilotnih letelica tipa "Šahid", a prema dosadašnjim informacijama povređeno je najmanje 10 osoba.

- Prema trenutnim podacima, poznato je da ima 10 ranjenih, među kojima su neki u teškom stanju. Svim povređenima se pruža medicinska pomoć. Informacija o poginulima nema - saopštio je gradonačelnik Ternopolja Sergej Nadal na društvenim mrežama.

Ternopіlь: rosія zavdala masovanogo dronovogo udaru po mіstu ❗️



Narazі vіdomo pro 10 postraždalih, povіdomili v DSNS. Voroža armія atakuvala rіznі lokacії mіsta. Robota z lіkvіdacії naslіdkіv trivaє: https://t.co/Mpe0Yhscez



Spіvčuvaєmo 💔



— Rubrika (@rubryka) May 1, 2026

Prema njegovim rečima, deo gradskih naselja ostao je bez električne energije, a ekipe rade na obnovi snabdevanja.

Gradonačelnik je upozorio građane da se u gradu mogu nalaziti opasni ostaci dronova.

- Ne približavajte im se i ne dodirujte ih. Roditelji, upozorite decu da ništa ne uzimaju u ruke. Ako vidite sumnjiv predmet, pozovite hitne službe - poručio je Nadal.

U mіstі prodovžuє dimiti



"Ternopіlьщina, zokrema mіsto Ternopіlь, perebuvaє v zonі pіdviщenoї nebezpeki!!!", — zaznačiv načalьnik Ternopіlьsьkoї OVA Taras Pastuh.



— Sergій Pogrebecьkiй (@pogrebeckij) May 1, 2026

(Kurir/Ukrajinska Pravda)