Svet

Jezivi snimci iz Ternopolja: Roj "Šahida" udarao po ukrajinskom gradu usred bela dana (VIDEO)

V.N.

01. 05. 2026. u 16:35 >> 16:35

RUSKE snage su napale danas ukrajinski grad Ternopolj sa više od 50 bespilotnih letelica tipa "Šahid", a prema dosadašnjim informacijama povređeno je najmanje 10 osoba.

Језиви снимци из Тернопоља: Рој Шахида ударао по украјинском граду усред бела дана (ВИДЕО)

Foto: screenshot X/ Sergій Pogrebecьkiй

- Prema trenutnim podacima, poznato je da ima 10 ranjenih, među kojima su neki u teškom stanju. Svim povređenima se pruža medicinska pomoć. Informacija o poginulima nema - saopštio je gradonačelnik Ternopolja Sergej Nadal na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, deo gradskih naselja ostao je bez električne energije, a ekipe rade na obnovi snabdevanja. 

Gradonačelnik je upozorio građane da se u gradu mogu nalaziti opasni ostaci dronova.

 - Ne približavajte im se i ne dodirujte ih. Roditelji, upozorite decu da ništa ne uzimaju u ruke. Ako vidite sumnjiv predmet, pozovite hitne službe - poručio je Nadal.

(Kurir/Ukrajinska Pravda)

Drugi pišu

Pročitajte više

Štekare! Sandra Afrika žestoko o fudbalerima - Ni 50 evra da izvade za pesmu

