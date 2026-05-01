Jezivi snimci iz Ternopolja: Roj "Šahida" udarao po ukrajinskom gradu usred bela dana (VIDEO)
RUSKE snage su napale danas ukrajinski grad Ternopolj sa više od 50 bespilotnih letelica tipa "Šahid", a prema dosadašnjim informacijama povređeno je najmanje 10 osoba.
- Prema trenutnim podacima, poznato je da ima 10 ranjenih, među kojima su neki u teškom stanju. Svim povređenima se pruža medicinska pomoć. Informacija o poginulima nema - saopštio je gradonačelnik Ternopolja Sergej Nadal na društvenim mrežama.
Prema njegovim rečima, deo gradskih naselja ostao je bez električne energije, a ekipe rade na obnovi snabdevanja.
Gradonačelnik je upozorio građane da se u gradu mogu nalaziti opasni ostaci dronova.
- Ne približavajte im se i ne dodirujte ih. Roditelji, upozorite decu da ništa ne uzimaju u ruke. Ako vidite sumnjiv predmet, pozovite hitne službe - poručio je Nadal.
(Kurir/Ukrajinska Pravda)
Komentari (0)