Kruzer prošao kroz Ormuski moreuz: Prvi put od početka rata
KRUZER „Selestijal Diskaveri“ postao je prvi putnički brod koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka rata.
Brod pod malteškom zastavom danas je isplovio iz Dubaija, gde je bio usidren 47 dana, i uputio se ka Omanu.
Navodno plovi bez putnika, javlja Evronjuz.
Prolazak broda dogodio se nekoliko sati nakon što su Iran i Sjedinjene Države objavili da će strateški plovni put, koji je praktično zatvoren od početka sukoba, biti potpuno ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj do kraja primirja.
Očekuje se da će brod stići u Oman kasnije danas, prema podacima službe za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
Iranski mediji negoduju: Kritikuju Arakčijevu izjavu o otvaranju Ormuskog moreuza
17. 04. 2026. u 20:25
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
