Kruzer prošao kroz Ormuski moreuz: Prvi put od početka rata

KRUZER „Selestijal Diskaveri“ postao je prvi putnički brod koji je prošao kroz Ormuski moreuz od početka rata.

foto: Carol J Saunders / Alamy / Profimedia

Brod pod malteškom zastavom danas je isplovio iz Dubaija, gde je bio usidren 47 dana, i uputio se ka Omanu.

Navodno plovi bez putnika, javlja Evronjuz.

Prolazak broda dogodio se nekoliko sati nakon što su Iran i Sjedinjene Države objavili da će strateški plovni put, koji je praktično zatvoren od početka sukoba, biti potpuno ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj do kraja primirja.

Očekuje se da će brod stići u Oman kasnije danas, prema podacima službe za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

