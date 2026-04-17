Svet

Uzbuna u našem komšiluku: Dron ušao u vazdušni prostor NATO članice

T.J.

17. 04. 2026. u 14:40

RUMUNSKE vlasti su saopštile da je tokom noći jedna bespilotna letelica ušla u vazdušni prostor Rumunije tokom ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice kod Kilijskog rukavca.

Узбуна у нашем комшилуку: Дрон ушао у ваздушни простор НАТО чланице

Foto MO Iran

Kako je navedeno u saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, ruske snage su izvele novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u severnom delu tog područja.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, nakon čega je u severnom delu okruga Tulča aktiviran sistem upozorenja stanovništva, a poruka RO-ALERT poslata je u 00.43 časa.

Sistemi protivvazdušne odbrane pratili su dve vazdušne mete u pograničnoj zoni.

Jedna od njih je ušla u vazdušni prostor Rumunije, a radarski kontakt je izgubljen 16 kilometara jugoistočno od naselja Kilija Veke, iznad nenaseljenog područja.

Rumunske vlasti najoštrije su osudile postupke Rusije, navodeći da oni ugrožavaju regionalnu bezbednost i predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

(Srbija danas)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

