SNAŽAN ZEMLJOTRES U TURSKOJ: Tlo se zatreslo kod Antalije
TURSKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od šest kilometara i udaljenosti od 115 kilometara od Antalije.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres nije trajao dugo, ali se osetilo ljuljanje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: POSLE ZEMLjOTRESA- KATAKLIZMA! Nezapamćeno nevreme pogodilo Nikšić
Preporučujemo
TRESLO SE OSTRVO: Registrovan zemljotres jači od 5 stepeni
13. 04. 2026. u 08:20
ZEMLjOTRES U BEOGRADU: Podrhtavalo tlo u ovom delu prestonice
10. 04. 2026. u 07:45
SNAŽAN ZEMLjOTRES U KOMŠILUKU: Evo gde je bio epicentar
08. 04. 2026. u 07:20
TRESLA SE GRČKA: Evo gde je bio epicentar
06. 04. 2026. u 08:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
