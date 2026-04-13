SNAŽAN ZEMLJOTRES U TURSKOJ: Tlo se zatreslo kod Antalije

TURSKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Profimedija/Pixel-Shot/Alamy

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od šest kilometara i udaljenosti od 115 kilometara od Antalije.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres nije trajao dugo, ali se osetilo ljuljanje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: POSLE ZEMLjOTRESA- KATAKLIZMA! Nezapamćeno nevreme pogodilo Nikšić