OPTUŽEN ZA PRANJE NOVCA: Izdat nalog za hapšenje bivšeg premijera Nepala
NEPALSKE vlasti izdale su nalog za hapšenje bivšeg premijera ove zemlje, Šera Bahadura Deube, zbog optužbi za pranje novca, saopštili su izvori iz suda.
Nalog za hapšenje Šera Bahadura Deube i njegove supruge, bivše ministarke spoljnih poslova, Arzu Rane Deube, izdao je u utorak sud u Katmanduu, na zahtev Odeljenja za borbu protiv finansijskog kriminala, prenosi Figaro.
Vlasti su zatražile pomoć Interpola u izvršenju poternice, jer se par trenutno nalazi u Singapuru, prema lokalnim medijima.
Šer Bahadur Deuba (79) bio je premijer pet puta od 1995. godine i dugogodišnji lider nepalske Kongresne stranke pre nego što je smenjen u januaru 2026. godine.
U poruci koju je objavio na društvenim mrežama, bivši premijer je negirao bilo kakvu umešanost u slučaj i nazvao optužbe "lažnom propagandom".
(Tanjug)
