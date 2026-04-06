IRANSKI UDAR NA AMERIČKI NOSAČ: Marinci sa USS Tripoli pobegli
ORUŽANE snage Irana izvele su udar na američki desantni brod — nosač helikoptera Tripoli (LHA-7), primoravši ga da se povuče u južne vode Persijskog zaliva, saopštila je pres-služba Revolucionarne garde, elitne jedinice iranskih oružanih snaga).
-Desantni nosač helikoptera LHA-7 američke vojske (USS Tripoli), na čijoj palubi se nalazilo više od 5.000 mornara i marinaca, takođe je bio izložen brzim i snažnim udarima. Nakon toga bio je primoran da se povuče u dublje delove južnog Indijskog okeana, prenosi iranska državna televizija deo saopštenja.
Revoluciona garda je takođe potvrdila da su izvedeni udari na kontejnerski brod SDN7, povezan sa Izraelom, o čijem je pogađanju ranije izvestila agencija Fars.
