POJAVIO SE SNIMAK UDARA RAKETE: Jezive scene u Izraelu (VIDEO)
IRANSKA raketa je pogodila grad Petah Tikvu rano jutros.
Na snimku se vidi žena koja izlazi iz automobila oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu.
Ona je gledala u telefon, ali je u jednom trenutku pogledala u nebo, i manje od sekunde pre udara rakete vidi se kako reaguje na približavanje projektila.
Žena je od udara rakete bačena na zemlju, dok se iza nje uzdigao veliki oblak dima i prašine.
Nekako je uspela da preživi napad i otišla je spotičući se.
Lokalni mediji su izvestili da je žena preživela napad, ali je teško povređena.
Vatrogasci u gradu i dalje gase požare na zapaljenim automobilima i nastavljaju potragu kako bi se uverili da nema ljudi zarobljenih u ruševinama.
Istovremeno, u Tel Avivu, tokom iranskog napada muškarac je lakše povređen šrapnelom.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
UBIJEN ŠEF OBAVEŠTAJNE SLUŽBE IRANA: Teheran saopštio još jedan veliki gubitak
06. 04. 2026. u 10:04
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
