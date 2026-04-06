POJAVIO SE SNIMAK UDARA RAKETE: Jezive scene u Izraelu (VIDEO)

В.Н.

06. 04. 2026. u 13:36

IRANSKA raketa je pogodila grad Petah Tikvu rano jutros.

Foto: Printskrin/Iks/Osint613

Na snimku se vidi žena koja izlazi iz automobila oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu.

Ona je gledala u telefon, ali je u jednom trenutku pogledala u nebo, i manje od sekunde pre udara rakete vidi se kako reaguje na približavanje projektila.

Žena je od udara rakete bačena na zemlju, dok se iza nje uzdigao veliki oblak dima i prašine.

Nekako je uspela da preživi napad i otišla je spotičući se.

Lokalni mediji su izvestili da je žena preživela napad, ali je teško povređena.

Vatrogasci u gradu i dalje gase požare na zapaljenim automobilima i nastavljaju potragu kako bi se uverili da nema ljudi zarobljenih u ruševinama.

Istovremeno, u Tel Avivu, tokom iranskog napada muškarac je lakše povređen šrapnelom.

IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

