TRESLA SE GRČKA: Evo gde je bio epicentar

GRČKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osetio snažno i trajao je dugo.

