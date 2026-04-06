TRESLA SE GRČKA: Evo gde je bio epicentar

Танјуг

06. 04. 2026. u 08:00

GRČKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТРЕСЛА СЕ ГРЧКА: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osetio snažno i trajao je dugo.

ODMAZDA RUSA VRAĆA U ERU BEZ STRUJE: Brutalan napad Rusije na Černigovsku oblast - 10.000 korisnika ostalo bez električne energije