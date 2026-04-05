DVA DANA POTRAGE ZA POSADOM F-15: Sve o akcijama spasavanja

POSLE gotovo dva dana potrage, predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp objavio da je nestali američki član posade „bezbedan i zdrav “ nakon što su ga spasile američke vojne snage.

-Uhvatili smo ga! Moji sugrađani Amerikanci, tokom proteklih nekoliko sati, vojska Sjedinjenih Država izvela je jednu od najsmelijih operacija potrage i spasavanja u istoriji, kaže Tramp.

Tramp je dalje rekao da je nestali član posade „veoma poštovani pukovnik“ koji je „bio iza neprijateljskih linija, gde su ga progonili neprijatelji“, ali da su američke snage „pratile njegovu lokaciju 24 sata dnevno“.

-Zadobio je povrede, ali biće sasvim dobro, dodao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth.

-Nikada nećemo ostaviti američkog ratnika, zaključio je i dodao da je operacija izvedena „bez poginulog, pa čak i ranjenog Amerikanca“.

Samo nekoliko sati ranije američki predsednik je zapretio Iranu da otvori Ormuski moreuz i prihvati dogovor u narednih 48 sati ili će „zavladati pakao".

Američki borbeni avion oboren je iznad Irana u petak, a jednog od članova posade istog dana su spasile američke snage.

Ostaci oborenog aviona, koji su prvobitno objavljeni na društvenim mrežama, pokazuju da je u pitanju F-15E Strike Eagle.

Spasavanje je bila izuzetno složena operacija u kojoj su učestvovale stotine pripadnika specijalnih snaga, nekoliko desetina ratnih aviona i helikoptera zaduženih za potragu.

Pilot, oficir za sisteme naoružanja (WSO) koji sedi na drugom sedištu borbenog aviona, povređen je tokom procesa izbacivanja iznad južnog Irana, objavio je CBS Njuz, američki partner BBC-ja,

Oboreni avion je bio prvi F-15E Strike Eagle koji je srušen u borbi u više od 20 godina.

Iranski zvaničnici nudili su nagrade od oko 66.100 dolara građanima koji pomognu u hvatanju nestalog pilota, objavili su državni mediji.

Video snimci na društvenim mrežama prikazivali su stotine ljudi u planinskom područji na jugozapadu Irana kako tragaju za nestalim američkim pilotom.

Lokalni zvaničnici su saopštili da su u napadima na oblast gde pilot nestao poginula četiri čoveka, ali nije jasno da li su povezani sa potragom.

Iran tvrdi da je oborio i američki A-10 Vartog, koji je bio deo misije potrage i spasavanja za prvim oborenim avionom, a da su nomadska plemena koja žive u iranskim planinama pogodila dva američka helikoptera Crni jastreb.

BBC tim za utvrđivanje činjenica je potvrdio video od petka na kojem se vide tri naoružane osobe koje pucaju na najmanje dva helikoptera Crni jastreb.

Pilot Vartoga se katapultirao iznad Zaliva i potom je spašen, javlja CBS.

Odvojeno, SAD navode da je 365 pripadnika vojske ranjeno u akciji od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

Iranski državni mediji tvrde da su iranske snage oborile avion.

ŠTA JE MISIJA POTRAGE I SPASAVANjA I KAKO IZGLEDA

Misije potrage i spasavanja u borbi (CSAR) smatraju se jednim od najsloženijih, vremenski osetljivih operacija američke i savezničke vojske.

U SAD, elitne jedinice vazduhoplovstva su posebno obučene za CSAR misije i često se preventivno raspoređuju u blizini područja sukoba gde bi avioni mogli biti izgubljeni.

Jednostavno rečeno, CSAR misije su vojne operacije usmerene na pronalaženje, pomoć i potencijalno spasavanje osoblja u potrebi, među njima i oborene pilote i izolovane trupe.

Za razliku od konvencionalnih napora potrage i spasavanja - koji bi se mogli odvijati tokom humanitarnih operacija ili nakon katastrofa - CSAR misije se odvijaju u neprijateljskom okruženju.

U nekim slučajevima - kao u petak objavljenom naporu spasavanja u Iranu - operacije se mogu odvijati duboko na neprijateljskoj teritoriji.

Za CSAR misije se često koriste helikopteri, uz podršku aviona za dopunu goriva i drugih vojnih aviona koji su pri ruci za izvođenje udara i patroliranje područjem.

Bivši komandant eskadrile padobranaca-spasioca rekao je za CBS da bi spasilačka operacija, poput one o kojoj se izveštava u Iranu, uključivala najmanje 24 padobranaca-spasioca koji bi pretraživali područje u helikopterima „Crni jastreb“.

Dodali su da bi tim bio spreman da skoči iz aviona ako je potrebno, a kada se nađu na zemlji, njihov prioritet bi bio da kontaktiraju nestalog člana posade.

Nakon što ih lociraju, padobranci-spasioci bi pružili medicinsku pomoć ako je potrebno, izbegli neprijatelja i stigli do mesta gde mogu biti spaseni.

„Zastrašujuće i izuzetno opasno je blago rečeno“, rekao je bivši komandant za CBS.

Misije su izuzetno vremenski osetljive, jer bi neprijateljske snage verovatno bile raspoređene u istom području da lociraju isto američko osoblje koje timovi CSAR pokušavaju da spasu.

Misije spasavanja oborenih američkih pilota bile su retke poslednjih decenija, a počele su tokom Vijetnamskog rata.

Godine 1999, pilota stelt lovca F-117 oborenog iznad Srbije pronašli su i spasili padobranci.

U incidentu koji je dobio veliku pažnju u Bosni i Hercegovini 1995. godine, američki pilot Skot O'Grejdi je spašen u zajedničkoj CSAR misiji vazduhoplovnih snaga i marinaca.

O'Grejdi je posle obaranja izbegavao zarobljavanje šest dana.

Prethodni incidenti sa oborenim američkim borbenim avionima

Obaranje američkog lovačkog aviona od neprijateljskih snaga je izuzetno redak događaj, koji se dogodio samo nekoliko puta u poslednjih nekoliko decenija.

Tri američka lovačka aviona F-15 oborena su iznad Kuvajta u „očiglednom incidentu prijateljske vatre“, početkom marta, saopštila je Centralna komanda SAD (CentCom). Svih šest članova posade uspelo je bezbedno da se katapultira.

Svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunu goriva poginulo je u incidentu u kojem je učestvovao drugi avion 12. marta u zapadnom Iraku, takođe je saopštio Centkom.

Sedmog aprila 2003. godine, američki F-15E Strike Eagle oboren je iznad Iraka tokom operacije Iračka sloboda, a pilot Erik Das i oficir za naoružanje Vilijam Votkins su poginuli.

Veruje se da je američki avion A-10 Tanderbolt 2 takođe oboren raketom zemlja-vazduh u Bagdadu, u Iraku, 8. aprila 2003. godine, prema podacima američkog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva. Pilot se bezbedno katapultirao pre nego što se avion srušio.

Lovac F-15E srušio se na severoistoku Libije u martu 2011. godine. Četiri aviona i dva helikoptera poslata su da spasu pilota, saopštio je tada američki marinski korpus.

(BBC)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje