APOKALIPSA PRED VRATIMA: Moskva obavestila OEBS da je na korak od direktnog vojnog sukoba sa Zapadom

RUSIJA je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri OEBS Dmitrij Poljanski.

On je rekao u intervjuu za RT da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući veoma skori direktni vojni sukob sa Rusijom.

- U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško utvrditi da li smo već u vrućoj fazi ili ne - naveo je Poljanski, prenele su RIA Novosti.

Agencija navodi da je Rusija poslednjih godina osuđivala "neviđene aktivnosti" NATO-a duž ruskih zapadnih granica, dok je Alijansa proširivala svoje inicijative i nazivala ih "odvraćanjem ruske agresije".

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je više puta da Rusija ne namerava da napada zemlje NATO. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO u Evropi.

(Tanjug)