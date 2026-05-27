APOKALIPSA PRED VRATIMA: Moskva obavestila OEBS da je na korak od direktnog vojnog sukoba sa Zapadom
RUSIJA je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri OEBS Dmitrij Poljanski.
On je rekao u intervjuu za RT da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući veoma skori direktni vojni sukob sa Rusijom.
- U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško utvrditi da li smo već u vrućoj fazi ili ne - naveo je Poljanski, prenele su RIA Novosti.
Agencija navodi da je Rusija poslednjih godina osuđivala "neviđene aktivnosti" NATO-a duž ruskih zapadnih granica, dok je Alijansa proširivala svoje inicijative i nazivala ih "odvraćanjem ruske agresije".
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je više puta da Rusija ne namerava da napada zemlje NATO. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO u Evropi.
(Tanjug)
Preporučujemo
UKRAJINCI NAGOMILALI TRUPE, SPREMA SE INVAZIJA NA RUSIJU: FSB se hitno oglasio
27. 05. 2026. u 18:22
RUSKI GNEV SE SPUSTIO NA ODESU: Grad razaraju eksplozije, paklena odmazda ne jenjava
26. 05. 2026. u 00:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)