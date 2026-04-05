KREMLJ IMA USLOV ZA JERMENE: Ili EU ili EAEU
JERMENIJA će morati da bira između Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i Evropske unije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Kažemo da u određenom trenutku, ako krenete napred sa Evropskom unijom, naša dva sistema neće biti kompatibilna. To su različiti operativni sistemi. I u nekom trenutku ćete morati da izaberete - rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, članstvo u Evroazijskom ekonomskom savezu daje Jermeniji velike prednosti.
- Imate integraciju u obliku EAEU. I tamo zarađujete novac, poprilično. A vaše članstvo u EAEU vam daje mogućnost da se razvijate mnogo bržim tempom sada, mnogo višim nego što je prosek ZND, a svakako mnogo višim nego što imamo u Ruskoj Federaciji - naglasio je Peskov.
On je dodao da Moskva pokazuje povećano interesovanje za prioritete Jerevana. Peskov je izjavio da jermenski lideri smatraju da trenutno ništa ne sprečava zemlju da se pridruži Evroazijskom ekonomskom savezu.
- Jermensko rukovodstvo smatra da trenutno ništa ne ometa EAEU, ništa ne preti EAEU i ako do takve situacije dođe, oni će je ispitati, odmeriti prednosti i mane i doneti odluku. Ovo je takođe suveren stav, ali je, barem, veoma važno da Jerevan to razume - rekao je portparol predsednika Rusije.
(Tanjug)
