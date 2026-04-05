LAVROV OBRISAO POD KAJOM KALAS: EU dopušta da se sramoti okolo
ŠEFICA evropske diplomatije ponovo je pomerila granice gluposti, izjavivši kako je Rusija navodno napala zemlje u Africi. Ovu izjavu prokomentarisao je ruski ministar spoljnih poslova
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je sramotom tvrdnje šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o navodnim napadima Rusije na druge zemlje.
U sredu je Kalasova u intervjuu za agenciju RBK-Ukrajina govorila o navodnim "napadima" Rusije na nekoliko desetina zemalja, uključujući i one u Africi.
- Meni se čini da ovde čak i nema šta da se komentariše. I to što se ova sramota nastavlja i što niko od njenih podređenih, niko od članova Evropske unije na to ne ukazuje, za mene govori samo o jednom: njima se sviđa da uživaju u tome kako ona pokazuje svoje znanje geografije, politike i drugih oblasti - rekao je Lavrov u komentaru novinaru Pavlu Zarubinu.
(RT Balkan)
Preporučujemo
VELIKA TRAGEDIJA: Potonuo ruski teretni brod u Azovskom moru
05. 04. 2026. u 13:48 >> 13:50
ZELENSKI UPERIO PRST U MOSKVU: Sto posto verujem da Rusi žele da nas okupiraju
05. 04. 2026. u 14:30
RUSI SPRŽILI KLjUČNI RAKETNI SISTEM UKRAJINACA: Pakao u Sumskoj oblasti
05. 04. 2026. u 10:32
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)