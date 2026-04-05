Svet

LAVROV OBRISAO POD KAJOM KALAS: EU dopušta da se sramoti okolo

В.Н.

05. 04. 2026. u 13:56

ŠEFICA evropske diplomatije ponovo je pomerila granice gluposti, izjavivši kako je Rusija navodno napala zemlje u Africi. Ovu izjavu prokomentarisao je ruski ministar spoljnih poslova

ЛАВРОВ ОБРИСАО ПОД КАЈОМ КАЛАС: ЕУ допушта да се срамоти около

Foto: Profimedia

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je sramotom tvrdnje šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o navodnim napadima Rusije na druge zemlje.

U sredu je Kalasova u intervjuu za agenciju RBK-Ukrajina govorila o navodnim "napadima" Rusije na nekoliko desetina zemalja, uključujući i one u Africi.

 - Meni se čini da ovde čak i nema šta da se komentariše. I to što se ova sramota nastavlja i što niko od njenih podređenih, niko od članova Evropske unije na to ne ukazuje, za mene govori samo o jednom: njima se sviđa da uživaju u tome kako ona pokazuje svoje znanje geografije, politike i drugih oblasti - rekao je Lavrov u komentaru novinaru Pavlu Zarubinu.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

