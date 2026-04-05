ŠEFICA evropske diplomatije ponovo je pomerila granice gluposti, izjavivši kako je Rusija navodno napala zemlje u Africi. Ovu izjavu prokomentarisao je ruski ministar spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je sramotom tvrdnje šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o navodnim napadima Rusije na druge zemlje.

U sredu je Kalasova u intervjuu za agenciju RBK-Ukrajina govorila o navodnim "napadima" Rusije na nekoliko desetina zemalja, uključujući i one u Africi.

- Meni se čini da ovde čak i nema šta da se komentariše. I to što se ova sramota nastavlja i što niko od njenih podređenih, niko od članova Evropske unije na to ne ukazuje, za mene govori samo o jednom: njima se sviđa da uživaju u tome kako ona pokazuje svoje znanje geografije, politike i drugih oblasti - rekao je Lavrov u komentaru novinaru Pavlu Zarubinu.

(RT Balkan)

