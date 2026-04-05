TRAGEDIJA NA JEZERU: Poginula devojčica

OSMOGODIŠNjA devojčica pala je kroz led i poginula u Sverdlovskoj oblasti.

Tragedija se dogodila juče na gradskom jezeru Reževski.

Četvoro dece je bilo bez nadzora na zaleđenoj vodi, a troje njih je upalo u vodu.

Samo dvoje je preživelo, devojčica je poginula.

Okolnosti tragedije se istražuju, navodi regionalno tužilaštvo, piše REN TV.

