MUK: Rubio nije odgovorio kolegama iz G7 na pitanja o Iranu

NA sastanku ministara spoljnih poslova G7, evropske kolege su zahtevale da američki državni sekretar Marko Rubio pruži detalje o mogućim merama prekida vatre u situaciji sa Iranom.

Nedostatak konkretnih odgovora sa njegove strane izazvao je negativnu reakciju njegovih kolega iz G7, piše Fajnenšel tajms , pozivajući se na dvojicu diplomata.

- Prošle nedelje, na sastanku ministara spoljnih poslova G7, američki državni sekretar Marko Rubio bio je pod pritiskom svojih evropskih kolega da pruži detaljne informacije o mogućim opcijama za okončanje sukoba ili naporima za postizanje prekida vatre. Nedostatak konkretnih odgovora je negativno doživljen - navodi se u članku.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je juče da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren „na ovaj ili onaj način“ kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.

– Naši ciljevi u Iranu su jasni i postići ćemo ih u roku od nekoliko nedelja, a ne nekoliko meseci. Ako Iran odluči da zatvori Ormuski moreuz nakon završetka vojne operacije, suočiće se sa ozbiljnim posledicama – rekao je Rubio u intervjuu za Al džaziru.