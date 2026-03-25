ZELENSKI KONAČNO PRIZNAO: Amerika traži da prepustimo Donbas Rusiji ako želimo bezbednosne garancije!
SJEDINjENE Američke Države ponudiće bezbednosne garancije Ukrajini, pod uslovom da Kijev prepusti čitav Donbas Rusiji, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Prema njegovim rečima, usled rata SAD i Izraela protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu da što pre okonča rat protiv Rusije, prenosi Rojters.
- Bliski istok definitivno ima uticaj na predsednika Trampa i njegove sledeće korake. Predsednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju da izvrši veći pritisak na ukrajinsku stranu. Amerikanci su spremni da finalizuju garancije na visokom nivou kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - rekao je Zelenski.
On je istakao da se u bezbednosne garancije međunarodnih partnera potrebne kako bi se osiguralo da Rusija ponovo u budućnosti ne pokrene nove napade, ali i naveo da scenario u kojem Ukrajina prepušta Donbas Rusiji slabi bezbednost Ukrajine i Evrope.
Kako ocenio, Rusija se "kladila" na to da SAD izgubi interesovanje za pregovore i odustane.
Zelenski je početkom godine rekao da je dokument o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD kompletiran i da je ostalo da se samo potpiše, ali ranije ove sedmice je rekao da po tom pitanju "ima još posla".
PUTIN: Kijev pokušava da razmeni civile iz Kurske oblasti za vojnike
25. 03. 2026. u 23:53
OTMICA I IZNUDA: Dvojac priveden (VIDEO)
25. 03. 2026. u 23:39
HAOS U ORMUZU: Blokirano oko 2.000 brodova i 20.000 pomoraca
25. 03. 2026. u 23:31
BELA KUĆA O IRANU: Tramp ne blefira, razgovori se nastavljaju
25. 03. 2026. u 23:15
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
24. 03. 2026. u 22:24
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
"IMA ŽIVOTA I BEZ EU - ONA JE SAMO SENZACIJA" Milanović iznenadio izjavom: "Ona je fasada i nadogradnja, i to dok traje..."
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović primio je danas u Zagrebu makedonsku predsednicu Gordanu Siljanovsku Davkovu i poručio da proces pristupanja njene zemlje predugo traje, da ne može da daje savete, ali da ima života i bez Evropske unije (EU).
25. 03. 2026. u 10:29
