23. dan rata na Bliskom istoku.

Serija raketnih i dronova napada na američki centar u Bagdadu

U nedelju uveče izvršena je serija napada na američki diplomatski i logistički centar koji se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu.

Prema prvim izveštajima, kompleks je napadnut najmanje šest puta raketama i dronovima, piše AFP. Informacije o tačnom broju napada su kontradiktorne.

- Osam odvojenih napada, izvedenih raketama i dronovima do zore, usmereno je na američki centar - rekao je visoki bezbednosni zvaničnik za AFP.

S druge strane, drugi zvaničnik je izjavio da je bilo šest udara, ne otkrivajući ko stoji iza njih. Ove tvrdnje još nisu nezavisno proverene.

Raketni napad iz Libana izazvao požar na severu Izraela

U oblasti Misgav Am na severu Izraela, vozila su se zapalila nakon raketnog napada izvedenog iz oblasti Libana. Video koji su objavili izraelski mediji, čiju je autentičnost potvrdila Al Džazira, prikazuje izraelske vatrogasce kako gase požar.

שני כלי רכב בוערים כליל כתוצאה מפגיעה ישירה במשגב עם: לוחמי האש חילצו נרצח אחד מהזירה



לכתבה - https://t.co/w7q2c9yhXY



צילום: כבאות והצלה לישראל pic.twitter.com/1zOE3s9UC5 — C14 (@C14_news) March 22, 2026

Iran odgovorio na Trampov ultimatum: Zapretio zemljama Bliskog istoka tamo gde su najranjiviji

Iranska vojska saopštila je da će gađati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regionu ukoliko predsednik SAD Donald Tramp sprovede pretnje o uništavanju iranskih termoelektrana.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informatička i postrojenja za desalinizaciju koja pripadaju Sjedinjenim Državama i režimu u regionu - izjavio je Katam al-Anbija, portparol operativne komande iranske vojske, u saopštenju koje je objavila novinska agencija Fars.

Nije precizirano na koji se „režim“ odnosi.

Naplaćujemo 2 miliona dolara za prolazak kroz Ormuski moreuz

Iran naplaćuje nekim brodovima „naknadu od 2 miliona dolara“ za prolazak kroz Ormuski moreuz, rekao je danas iranski poslanik Alaedin Borudžerdi na državnoj televiziji.

Prema njegovim rečima, u moreuzu se uspostavlja novi režim upravljanja jer „rat ima svoju cenu“, što, kako je dodao, pokazuje „autoritet i pravo koje Islamska Republika Iran ima“.

Šest poginulih u padu helikoptera u Kataru

Šest ljudi je poginulo u padu helikoptera u Kataru jutros, a sedma se još uvek vodi kao nestala, potvrdilo je katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da se letelica srušila u regionalnim vodama zbog „tehničkog kvara“ tokom obavljanja rutinske misije.

Iran lansira novi talas raketa prema Izraelu

Iran je lansirao novi talas raketa prema Izraelu, javila je iranska državna televizija Irib. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da rade na presretanju pretnje. Upozorenja su takođe poslata na mobilne telefone stanovnika u pogođenim područjima.

Iran: Ormuski moreuz otvoren, ali ne i za naše neprijatelje

Iran je ponovio da ključni plovni put kroz Ormuski moreuz ostaje otvoren za sav pomorski saobraćaj, osim za brodove povezane sa „neprijateljima Irana“. Ali Musavi, iranski predstavnik pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji UN (IMO), rekao je da je prolaz kroz uski moreuz moguć uz koordinaciju bezbednosnih aranžmana sa Teheranom.

Pad helikoptera u Kataru

Katarsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se helikopter srušio u teritorijalnim vodama zemlje. Uzrok pada je naveden kao „tehnički kvar tokom rutinske misije“. U toku je operacija potrage i spasavanja na moru kod katarske obale.

Eksplozije u Jerusalimu nakon iranskog raketnog napada

Nekoliko eksplozija se čulo u Jerusalimu, javili su novinari AFP-a. Eksplozije su se dogodile ubrzo nakon što je izraelska vojska upozorila na raketni napad iz Irana usmeren na centralni Izrael.

Izraelska služba hitne medicinske pomoći Magen David Adom saopštila je da nema neposrednih izveštaja o žrtvama.

U Izraelu obustavljena nastava: Škole prelaze na onlajn

Ministarstvo obrazovanja Izraela saopštilo je u subotu uveče da se otkazuje nastava u školama širom zemlje danas i u ponedeljak, nakon sinoćnih iranskih napada na gradove Dimonu i Arad.

IRGC: Teheran uspostavio raketnu dominaciju nad nebom Izraela

Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi izjavio je u subotu uveče da je Iran uspostavio "raketnu dominaciju" nad nebom Izraela.

- Od ovog trenutka objavljujem raketnu dominaciju sinova Irana nad nebom okupiranih teritorija. Taktike i novi sistemi lansiranja koji će biti korišćeni u narednim talasima iznenadiće američko-cionističke komandante - poručio je iranski vojni zvaničnik, prenosi agencija Tasnim.

Brutalni iranski napad na Izrael: Povređeno blizu 200 ljudi, 11 u kritičnom stanju

U noćašnjim iranskim raketnim napadima na gradove Arad i Dimonu na jugu Izraela povređeno je blizu 200 ljudi, od kojih 11 teško, preneli su danas izraelski mediji.

Video footage from inside a home in Dimona, Southern Israel, shows the moment that an Iranian medium-range ballistic missile struck a nearby residential area of the city, resulting in injured to at least 54. pic.twitter.com/H9DPdO4zJI — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Kako navodi Tajms of Izrael, izraelski sistemi PVO nisu uspeli da presretnu iranske raketne projektile usmerene na nuklearni istraživački centar u blizini Dimone, koji je Iran gađao u znak odmazde za američki napad na iranski nuklearni centar Natanz izveden nekoliko sati ranije.

Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

Tramp uputio brutalni ultimatum Iranu: Imate 48 sati

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dao je Iranu 48 sati da potpuno otvori Ormuski moreuz ili će početi da uništava njihove elektrane.

- Ako Iran u potpunosti, bez ikakve pretnje, ne otvori ponovo Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne elektrane, počevši od najveće elektrane, počevši od najveće - rekao je američki predsednik.

