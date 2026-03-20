RAT ĆE TRAJETI DO SEPTEMBRA?! Nemački mediji kukaju: Rusija će zaraditi stotine milijardi dolara
RAT na Bliskom istoku će Rusiji doneti do 250 milijardi dolara ako se odugovlači do septembra, kako sugerišu izvori Aksiosa u Beloj kući.
Proračune istraživačkog centra KSE Institute objavio je nemački list Der Spiegel.
Razmatrali su tri scenarija.
1. RAT U IRANU SE ZAVRŠAVA DO SREDINE APRILA. Cene nafte na globalnim tržištima rastu na približno 100 dolara po barelu, a rastu i cene gasa. Umesto približno 99 milijardi dolara koliko se očekuje 2026. godine, Rusija sada zarađuje 169 milijardi dolara samo od izvoza nafte; prodaja gasa donosi još 50 milijardi dolara. Tako se raspoloživi prihodi Kremlja od sirovina povećavaju za ukupno 84 milijarde dolara.
2. RAT SE ODUGOVLAČI DO KRAJA MAJA. Cene nafte privremeno rastu na 140 dolara, ali zatim brzo padaju. Do kraja godine, Kremlj će dobiti približno 161,3 milijarde dolara više nego što se očekivalo. Državni prihodi će se povećati za 97 milijardi dolara.
3. RAT TRAJE DO KRAJA SEPTEMBRA. Cene nafte bi mogle porasti na 150-200 dolara po barelu, a do kraja godine Rusija bi zaradila približno 386,6 milijardi dolara. Poreski prihodi Kremlja od trgovine robom dostigli bi 212,5 milijardi dolara.
Poređenja radi, Ukrajina je tokom rata u proseku dobijala približno 100 milijardi dolara finansijske i vojne pomoći od svojih partnera.
Zapadni mediji izveštavaju da bi do kraja aprila cene nafte mogle porasti na 180 dolara po barelu, pa čak i više ako se rat između SAD i Izraela i Irana nastavi.
strana.news
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Komentari (0)