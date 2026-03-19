KENT OTKRIO TAKERU KARLSONU: Čarli Kirk mi je pred smrt rekao - DŽo, ne daj da uđemo u rat sa Iranom

IZRAEL je izmakao kontroli i sam vodi rat protiv Irana. Upravo to predsednik SAD Donald Tramp mora prvo da popravi, izjavio je Džo Kent, bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD.

On je istovremeno naglasio da se konzervativni aktivista Čarli Kirk, koji je ubijen 2025. godine, protivio ideji vojne kampanje protiv Irana.

- Prva stvar koju predsednik Tramp mora da uradi jeste da reši glavni problem. Glavni problem je što su Izraelci van kontrole i vode ovaj rat - istakao je u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu.

Prema rečima Kenta, Sjedinjene Države će nastaviti da brane Izrael i osiguravaju da ne bude pogođen balističkim raketama, ali ofanzivne akcije sa njihove strane moraju prestati.

- I on (Tramp) treba veoma oštro da ode kod Izraelaca, i verovatno sa novim timom diplomata, i da kaže: 'Dosta je bilo'. Jer ovo je naš rat. Mi plaćamo za njega. Prolivamo krv za njega. Ovo nije vaš rat. Ako odlučite da nastavite ovu ofanzivnu operaciju, mi odlazimo - smatra Kent.

Prema njegovim rečima, davanje Izraelu vodeće uloge u oblikovanju spoljne politike SAD je medveđa usluga američkom narodu.

Opasno je za Sjedinjene Države da sprovode vojnu operaciju protiv Irana zajedno sa Izraelom, jer strane imaju fundamentalno različite ciljeve i standarde ratovanja, ocenio je Kent.

- Američki taktički ciljevi su jasni i tiču se samo vojnih ciljeva (rakete, nuklearni program, mornarica), dok Izraelci ciljaju 'na mnogo više, idući dalje od vojnih ciljeva' - konstatovao je Kent.

Čarli Kirk se protivio kampanji protiv Irana

On je, pored toga, naglasio da se Čarli Kirk, koji je ubijen 2025. godine, protivio ideji vojne kampanje protiv Irana.

- Poslednji put sam video Čarlija Kirka živog u junu, u Zapadnom krilu, na stepenicama. Pozdravio sam ga, a on me je pogledao u oči i veoma glasno rekao - bili ste u Zapadnom krilu, to je mali, tesan prostor - i rekao je: 'Džo, ne dozvoli da uđemo u rat sa Iranom' - otkrio je Kent.

Izrael dao koordinate SAD za napad na žensku školu u Iranu?

Kent je takođe pretpostavio da, obzirom na visok nivo obaveštajne saradnje, verovatno je da je Izrael SAD pružio koordinate za napad na žensku školu u južnom Iranu.

Na pitanje Karlsona o tome da li je bilo slučajeva da su Amerikanci pokretali napade koristeći koordinate koje je pružio Izrael, Kent je potvrdno odgovorio.

- Da, i delimo toliko obaveštajnih podataka sa Izraelom da je to (korišćenje izraelskih podataka uoči napada na školu) sasvim moguće - ocenio je Kent.

Međutim, niko ne pokreće to pitanje, primetio je.

Kent je ranije ove nedelje objavio da napušta svoju funkciju jer se nije slagao sa američkom vojnom operacijom protiv Irana. Kent smatra da je američko rukovodstvo postalo žrtva kampanje dezinformacija usmerene na guranje Sjedinjenih Država u sukob sa Iranom, što nije predstavljalo neposrednu pretnju SAD.

Kent, koji je podneo ostavku zbog rata u Iranu, nalazi se pod istragom FBI zbog sumnje da je odao poverljive informacije, rekla su za Aksios tri izvora.

Prema izvorima, istraga je pokrenuta pre nego što je Kent u utorak podneo ostavku funkciju šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma. Detalji o navodnom curenju informacija za sada nisu objavljeni.

Čarli Kirk ubijen je 10. septembra 2025. godine na masovnom događaju na Univerzitetu Juta Vali. Iza njega su ostali supruga i dvoje dece. Dvadesetdvogodišnji Tajler Robinson je optužen za zločin. Tužioci planiraju da traže smrtnu kaznu.

SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uz izveštaje o šteti i civilnim žrtvama. Iran izvodi udare odmazde na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku. Vašington i Tel Aviv su vojnu operaciju pripisali preventivnom udaru i navodnim pretnjama Teherana zbog njegovog nuklearnog programa.

(Sputnjik)

