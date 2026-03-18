MI ODOSMO, A VI... Tramp: SAD bi mogle da završe sa Iranom i ostave saveznicima da brinu o Ormuzu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 03. 2026. u 17:30

AMERIČKI predsednik Donald Tramp uputio je danas oštru poruku saveznicima, navodeći da Sjedinjene Američke Države mogu da "završe" sa iranskom "terorističkom državom" i da ostave saveznicima da sami budu odgovorni za Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage.

МИ ОДОСМО, А ВИ... Трамп: САД би могле да заврше са Ираном и оставе савезницима да брину о Ормузу

-Pitam se šta bi se desilo kada bismo 'završili' sa onim što je ostalo od iranske terorističke države i dozvolili zemljama koje ga koriste, a mi ne, da budu odgovorne za takozvani "moreuz", upitao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je ocenio da bi "to brzo aktiviralo" neke od američkih "neodgovornih 'saveznika'".

-Zapamtite, za sve te apsolutne 'budale' napolju, Iran svi smatraju državom koja je sponzor terora broj jedan. Brzo ih ukidamo, zaključio je Tramp.

Tramp je poslednje upozorenje saveznicima objavio dan nakon što je juče optužio većinu država članica NATO da odbijaju da podrže tekuću vojnu operaciju Vašingtona protiv Irana, uprkos tome što podržavaju njen širi cilj.

(Tanjug)

NOVAK ĐOKOVIĆ DONOSI ODLUKU BEZ PRESEDANA?! NJegovi navijači, ali i oni koji ga ne podnose - gledaju i ne veruju

