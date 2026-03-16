DMITRIJEV NAKON IZJAVE TRAMPA: Koliko je loša budućnost NATO-a?

KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, postavio je pitanje koliko će biti loša budućnost NATO-a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o perspektivi Alijanse.

- Koliko je loša budućnost NATO-a - napisao je Dmitrijev na svojoj stranici na društvenim mrežama, komentarišući izjave američkog lidera.

Ranije je Tramp izjavio da će se NATO suočiti sa strašnom budućnošću ako njegove zemlje ne odgovore na zahteve SAD za pomoć u obezbeđivanju bezbednosti Ormuskog moreuza.



Tramp je prethodno pozvao Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Veliku Britaniju da se pridruže "timskom naporu", kako bi otvorili Ormuski moreuz za brodove, koji su blokirale iranske snage, ali je bio pesimističan da će američki saveznici poslušati njegove molbe za pomoć.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve. Iran izvodi odmazdne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku.

Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu rutu za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta – praktično je prestao, a osiguravači su počeli da povećavaju premije i preispituju pokriće usred rastućih bezbednosnih pretnji.

(Sputnjik)

