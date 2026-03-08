POTVRĐENO, IZABRAN NASLEDNIK HAMNEIJA: Čeka se samo objava imena novog verskog vođe
IRANSKI Savet eksperata, svešteničko telo koje je zaduženo za izbor novog vrhovnog vođe te zemlje, donelo je odluku o nasledniku Alija Hamneija iako ime još nije objavljeno, izjavili su članovi tog tela.
- Određen je najpogodniji kandidat, koga je odobrila većina Skupštine eksperata - rekao je član tela za izbor vrhovnog vođe, Mohsen Hejdari koji predstavlja provinciju Huzestan, prenosi Al Džazira.
Još jedan član Saveta eksperata, Mohamed Mehdi Mirbageri potvrdio je u videu koji je objavila iranska novinska agencija Fars da je "postignuto čvrsto mišljenje koje odražava stav većine".
Novi vrhovni vođa Irana bira se nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.
