Svet

POTVRĐENO, IZABRAN NASLEDNIK HAMNEIJA: Čeka se samo objava imena novog verskog vođe

Новости онлине

08. 03. 2026. u 11:46

IRANSKI Savet eksperata, svešteničko telo koje je zaduženo za izbor novog vrhovnog vođe te zemlje, donelo je odluku o nasledniku Alija Hamneija iako ime još nije objavljeno, izjavili su članovi tog tela.

ПОТВРЂЕНО, ИЗАБРАН НАСЛЕДНИК ХАМНЕИЈА: Чека се само објава имена новог верског вође

Foto: Tanjug AP/Profimedia

- Određen je najpogodniji kandidat, koga je odobrila većina Skupštine eksperata - rekao je član tela za izbor vrhovnog vođe, Mohsen Hejdari koji predstavlja provinciju Huzestan, prenosi Al Džazira.

Još jedan član Saveta eksperata, Mohamed Mehdi Mirbageri potvrdio je u videu koji je objavila iranska novinska agencija Fars da je "postignuto čvrsto mišljenje koje odražava stav većine".

Novi vrhovni vođa Irana bira se nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA ĆE BITI PRVA, ALI KO ĆE ZAUZETI DRUGO MESTO? Partizan i Vojvodina ukrštaju koplja na Karađorđu

ZVEZDA ĆE BITI PRVA, ALI KO ĆE ZAUZETI DRUGO MESTO? Partizan i Vojvodina ukrštaju koplja na "Karađorđu"