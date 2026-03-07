NOVINAR PITAO TRAMPA O POMOĆI RUSIJE IRANU DA GAĐA AMERIČKE SNAGE: "Kakvo je ovo glupo pitanje u ovom trenutku?" (VIDEO)

NA KRAJU okruglog stola u Beloj kući o univerzitetskom sportu u petak, predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će odgovoriti na jedno ili dva pitanja i reč dao dopisniku Fox News-a Piteru Dusiju.

Foto: Profimedia

Dusi je predsednika pitao o izveštajima Washington Post-a i Fox News-a prema kojima Rusija Iranu dostavlja obaveštajne podatke kako bi mu pomogla da u osvetničkim napadima gađa američke ciljeve.

- Čini se da Rusi sada pomažu Iranu da cilja i napada Amerikance... - započeo je Dusi.

Tramp ga je prekinuo i kroz šalu rekao da je moguća ruska pomoć Iranu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael „lak problem u poređenju sa onim čime se mi ovde bavimo“, misleći na raspravu o mogućim promenama u sistemu univerzitetskog sporta.

Nakon što su se prisutni u prostoriji nasmejali, Tramp je ukorio dopisnika Fox News-a.

- Ali mogu li biti iskren? Imam veliko poštovanje prema vama. Uvek ste bili veoma korektni prema meni. Kakvo je ovo glupo pitanje u ovom trenutku? Razgovaramo o nečem drugom - poručio je Tramp.

Associated Press je juče izvestio da je Rusija, čiji se predsednik Vladimir Putin prošle godine sastao sa Trampom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini koji je on pokrenuo, Iranu dostavila informacije koje bi mu mogle pomoći da „pogodi američke ratne brodove, avione i druge ciljeve u regionu“.

Nekoliko minuta kasnije Tramp je ponovo pokazao na Dusija i rekao:

- Piter, daću ti još jednu priliku, jer ono je bilo loše pitanje.

Kada je Dusi pitao može li da otvori neku drugu temu osim univerzitetskog sporta, Tramp je rekao da ne može.

Dusi je zatim pitao zašto predsednik organizuje događaj o sportu „upravo sada, kada se u svetu dešava mnogo drugih stvari“. Tramp je tada kratko prokomentarisao rat u Iranu, ali nije odgovorio na novinarevo pitanje o ulozi Rusije.

- U Iranu nam ide jako dobro. Neko je rekao: "Kako biste to ocenili od 0 do 10?" Rekao sam: "Dajem ocenu 12 ili čak 15" - istakao je predsednik.