NOVINAR PITAO TRAMPA O POMOĆI RUSIJE IRANU DA GAĐA AMERIČKE SNAGE: "Kakvo je ovo glupo pitanje u ovom trenutku?" (VIDEO)
NA KRAJU okruglog stola u Beloj kući o univerzitetskom sportu u petak, predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će odgovoriti na jedno ili dva pitanja i reč dao dopisniku Fox News-a Piteru Dusiju.
Dusi je predsednika pitao o izveštajima Washington Post-a i Fox News-a prema kojima Rusija Iranu dostavlja obaveštajne podatke kako bi mu pomogla da u osvetničkim napadima gađa američke ciljeve.
- Čini se da Rusi sada pomažu Iranu da cilja i napada Amerikance... - započeo je Dusi.
Tramp ga je prekinuo i kroz šalu rekao da je moguća ruska pomoć Iranu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael „lak problem u poređenju sa onim čime se mi ovde bavimo“, misleći na raspravu o mogućim promenama u sistemu univerzitetskog sporta.
Nakon što su se prisutni u prostoriji nasmejali, Tramp je ukorio dopisnika Fox News-a.
- Ali mogu li biti iskren? Imam veliko poštovanje prema vama. Uvek ste bili veoma korektni prema meni. Kakvo je ovo glupo pitanje u ovom trenutku? Razgovaramo o nečem drugom - poručio je Tramp.
Associated Press je juče izvestio da je Rusija, čiji se predsednik Vladimir Putin prošle godine sastao sa Trampom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini koji je on pokrenuo, Iranu dostavila informacije koje bi mu mogle pomoći da „pogodi američke ratne brodove, avione i druge ciljeve u regionu“.
Nekoliko minuta kasnije Tramp je ponovo pokazao na Dusija i rekao:
- Piter, daću ti još jednu priliku, jer ono je bilo loše pitanje.
Kada je Dusi pitao može li da otvori neku drugu temu osim univerzitetskog sporta, Tramp je rekao da ne može.
Dusi je zatim pitao zašto predsednik organizuje događaj o sportu „upravo sada, kada se u svetu dešava mnogo drugih stvari“. Tramp je tada kratko prokomentarisao rat u Iranu, ali nije odgovorio na novinarevo pitanje o ulozi Rusije.
- U Iranu nam ide jako dobro. Neko je rekao: "Kako biste to ocenili od 0 do 10?" Rekao sam: "Dajem ocenu 12 ili čak 15" - istakao je predsednik.
Preporučujemo
TURSKA ŠALjE F-16 NA KIPAR?! Izvor iz Ankare otkrio šokantan plan
07. 03. 2026. u 15:58
EVROPSKA ZEMLjA ULAZI U RAT?
07. 03. 2026. u 15:55
AMERIČKI SUD ODLUČIO: Tramp ne može da ukine zaštitu za 350.000 Haićana
07. 03. 2026. u 15:46
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)