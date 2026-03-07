IRANSKA VOJSKA IZNELA ŠOK PODATKE: Ubili smo desetine američkih vojnika u poslednja 24 sata, mnogi ranjeni
SJEDINjENE Američke Države su u poslednja 24 časa izgubile više vojnika i komandanata koji su poginuli ili ranjeni, saopštio je centralni štab iranske vojne komande „Hatam al-Aniranbija“.
- Dvadeset jedna osoba je poginula, a mnogi su ranjeni u Petoj floti mornarice SAD u regionu. Oko 200 ljudi je poginulo ili ranjeno u američkoj bazi Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima - navodi se u saopštenju koje je objavila državna radio-televizija.
Navodi se da je infrastrukturi SAD i njihovim interesima naneta značajna šteta. Pored toga, pogođen je i američki tanker u severnom delu Persijskog zaliva.
Prošle srede sekretar iranskog Visokog saveta nacionalne bezbednosti Ali Laridžani saopštio je da ima više od 500 žrtava među američkim vojnicima.
Sa druge strane, Sjedinjene Države zvanično priznaju smrt samo šest pripadnika svojih oružanih snaga.
SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli veliku operaciju protiv Islamske Republike Iran.
U Tel Avivu su naveli da je njen cilj da se spreči Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Vašington je zapretio uništenjem iranske flote i odbrambene industrije i pozvao građane zemlje da svrgnu režim.
Već prvog dana napada ubijen je vrhovni lider islamske republike Ali Hamnei. U zemlji je proglašena četrdesetodnevna žalost.
Iran je uzvratio udarima po izraelskoj teritoriji, kao i po američkim vojnim objektima na Bliskom istoku.
Preporučujemo
TURSKA ŠALjE F-16 NA KIPAR?! Izvor iz Ankare otkrio šokantan plan
07. 03. 2026. u 15:58
EVROPSKA ZEMLjA ULAZI U RAT?
07. 03. 2026. u 15:55
AMERIČKI SUD ODLUČIO: Tramp ne može da ukine zaštitu za 350.000 Haićana
07. 03. 2026. u 15:46
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
"SVE SAM TO PROŠLA SA SAŠOM" Suzana potresena zbog Zorice: "Kancer kao da je zarazna bolest, ne znam od čega je operisana"
VEČERAS se u Sava Centru održava prvi od tri koncerta Marije Šerifović u 2026. godini.
06. 03. 2026. u 20:27
Komentari (0)