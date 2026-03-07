TRAMP UPUTIO NOVE PRETNJE IRANU: Danas će biti teško pogođeni

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je novu preteću izjavu upućenu Iranu, samo nekoliko sati nakon što se iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio zbog prethodnih udara na zemlje Persijskog zaliva.

Foto: Profimedia

U objavi na svojoj platformi Truth Social u subotu, Tramp je tvrdio da će Iran danas „biti veoma teško pogođen“ .

Tramp je tvrdio da se Teheran izvinio i „predao“ svojim susedima na Bliskom istoku samo „zbog neumoljivog američkog i izraelskog napada“. Broj žrtava američko-izraelskog bombardovanja u Iranu sada je porastao na najmanje 1.332 osobe, prema podacima vlasti te zemlje. Najmanje 168 poginulih su deca iz ženske škole Minab.

U snimljenoj poruci objavljenoj rano ujutru u subotu, Pezeškijan je rekao da je privremeni iranski savet za vođstvo odobrio zaustavljanje napada na susedne zemlje – osim ako napad na Iran ne potekne odatle.

- Nemamo nameru da napadnemo susedne zemlje. Kao što sam više puta rekao, oni su naša braća - naglasio je Pezeškijan.

Nakon njegovog govora usledilo je saopštenje IRGC-a upozoravajući da će sve američko-izraelske vojne baze i interesi biti smatrani „primarnim metama“ ako se napadi na Iran nastave.