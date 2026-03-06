Svet

OTKRIVENI NOVI DETALJI AMERIČKOG MASAKRA NAD IRANSKIM DEVOJČICAMA

Novosti online

06. 03. 2026. u 16:54

NAPAD na osnovnu školu u Minabu, u Iranu, izvršen je iz američke vazduhoplovne baze Al Dafra u UAE, prema saopštenju Islamske revolucionarne garde.

ОТКРИВЕНИ НОВИ ДЕТАЉИ АМЕРИЧКОГ МАСАКРА НАД ИРАНСКИМ ДЕВОЈЧИЦАМА

Foto: x printskrin/Seyed Abbas Araghchi

- Zločinački napad na školu, koji je rezultirao smrću 165 učenica, izvršen je iz ove baze - navodi se u saopštenju koje je citirao Fars.

Osnovna škola za devojčice u okrugu Minab napadnuta je 28. februara, prvog dana sukoba.

Snimci sahrane devojčica u utorak prikazani su na iranskoj državnoj televiziji. Njihovi mali kovčezi bili su prekriveni iranskim zastavama i nošeni kroz veliku masu ljudi.

Namerno gađanje škole, bolnice ili bilo koje druge civilne infrastrukture predstavlja ratni zločin prema međunarodnom humanitarnom pravu.

