KRAJ „NEUNIŠTIVOG“ GENERALA KUDS SNAGA: Teheran pogubio Ismaila Kanija zbog saradnje sa Mosadom

PRE samo dva dana bavili smo se gotovo neverovatnim nizom događaja u kojima je general Ismail Kani, bivši komandant Kuds snaga Iranske revolucionarne garde, uspevao da napusti ključne lokacije svega nekoliko minuta pre nego što bi one bile uništene u preciznim napadima.

Tada je od nas dobio nadimak „neuništivi“.

Sada stiže vest koja potpuno menja sliku. Prema navodima Nacionalnih vesti, Ismail Kani je pogubljen nakon što je pre dva dana optužen da je radio za izraelsku obaveštajnu službu Mosad.

Kani je, prema informacijama iz iranskih izvora pritvoren 4. marta, a optužba protiv njega odnosila se na izdaju i saradnju sa neprijateljskim strukturama. Suđenje je, kako se navodi, sprovedeno ekspresno zbog ratnih okolnosti.

SUMNjE KOJE SU PRATILE SVAKI NAPAD

Tokom iransko-izraelskog sukoba Kani je više puta bio u fokusu bezbednosnih službi Islamske Republike. Njegova uloga postala je predmet ozbiljnih sumnji nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija, kada je, prema navodima, razjašnjena njegova navodna veza sa Mosadom.

Iranske strukture bezbednosti naknadno su, kako se tvrdi, sistematizovale niz operacija izraelskih obaveštajnih službi u kojima je Kani imao ključnu ulogu.

Jedan od najzvučnijih primera vezuje se za septembar 2024. godine, kada je Kani navodno napustio sastanak tajnog saveta libanskog pokreta Hezbolah u Bejrutu neposredno pre izraelskog vazdušnog udara. Samo nekoliko minuta kasnije bunker u kome su se nalazili Hasan Nasralah i više visokih komandanata bio je uništen.

Sličan obrazac ponovio se u junu 2025. godine, tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela. Kani je napustio sedište IRGC-a neposredno pre napada u kojem je poginuo veći broj visokih oficira.

Konačno, prvog dana aktuelnog sukoba između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, Kani je uspeo da napusti rezidenciju ajatolaha Hamneija svega nekoliko minuta pre nego što su izraelski avioni izveli udar. I taj objekat je ubrzo bio uništen.

Upravo ti događaji, koji su ranije delovali kao niz zapanjujućih slučajnosti, sada se u Teheranu tumače kao deo obrasca.

PRITVOR, OPTUŽBA I EGZEKUCIJA

Dana 4. marta oficiri IRGC-a priveli su Ismaila Kanija pod optužbom da je radio za Mosad. Istraga i suđenje, prema dostupnim informacijama, nisu dugo trajali.

Zanimljivo je da pojedini izvori tvrde da nije došlo do klasične egzekucije. Prema tim navodima, Kaniju je navodno dozvoljeno da sam izvrši čin, odnosno da se upuca, što dodatno pojačava dramatičnost celog slučaja.

Zvanične strukture Irana još nisu objavile detalje procesa, ali poruka je jasna: u ratnim okolnostima, optužba za saradnju sa neprijateljskom obaveštajnom službom tretira se kao čin najteže izdaje.

OD SIMBOLA OTPORNOSTI DO SIMBOLA IZDAJE

General koji je u javnosti do juče bio prikazivan kao čovek koji iznova izmiče smrti, sada je, prema ovim navodima, proglašen ključnim kanalom curenja informacija i navodnim saradnikom Mosada.

Ako se ove tvrdnje potvrde, slučaj Ismaila Kanija mogao bi postati jedan od najupečatljivijih primera unutrašnjeg obračuna u vrhu bezbednosnih struktura tokom rata, ali i upozorenje da u vremenu intenzivnih sukoba granica između heroja i izdajnika može biti povučena u jednom jedinom potezu.

