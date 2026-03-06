KRAJ „NEUNIŠTIVOG“ GENERALA KUDS SNAGA: Teheran pogubio Ismaila Kanija zbog saradnje sa Mosadom
PRE samo dva dana bavili smo se gotovo neverovatnim nizom događaja u kojima je general Ismail Kani, bivši komandant Kuds snaga Iranske revolucionarne garde, uspevao da napusti ključne lokacije svega nekoliko minuta pre nego što bi one bile uništene u preciznim napadima.
Tada je od nas dobio nadimak „neuništivi“.
Sada stiže vest koja potpuno menja sliku. Prema navodima Nacionalnih vesti, Ismail Kani je pogubljen nakon što je pre dva dana optužen da je radio za izraelsku obaveštajnu službu Mosad.
Kani je, prema informacijama iz iranskih izvora pritvoren 4. marta, a optužba protiv njega odnosila se na izdaju i saradnju sa neprijateljskim strukturama. Suđenje je, kako se navodi, sprovedeno ekspresno zbog ratnih okolnosti.
SUMNjE KOJE SU PRATILE SVAKI NAPAD
Tokom iransko-izraelskog sukoba Kani je više puta bio u fokusu bezbednosnih službi Islamske Republike. Njegova uloga postala je predmet ozbiljnih sumnji nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija, kada je, prema navodima, razjašnjena njegova navodna veza sa Mosadom.
Iranske strukture bezbednosti naknadno su, kako se tvrdi, sistematizovale niz operacija izraelskih obaveštajnih službi u kojima je Kani imao ključnu ulogu.
Jedan od najzvučnijih primera vezuje se za septembar 2024. godine, kada je Kani navodno napustio sastanak tajnog saveta libanskog pokreta Hezbolah u Bejrutu neposredno pre izraelskog vazdušnog udara. Samo nekoliko minuta kasnije bunker u kome su se nalazili Hasan Nasralah i više visokih komandanata bio je uništen.
Sličan obrazac ponovio se u junu 2025. godine, tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela. Kani je napustio sedište IRGC-a neposredno pre napada u kojem je poginuo veći broj visokih oficira.
Konačno, prvog dana aktuelnog sukoba između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela, Kani je uspeo da napusti rezidenciju ajatolaha Hamneija svega nekoliko minuta pre nego što su izraelski avioni izveli udar. I taj objekat je ubrzo bio uništen.
Upravo ti događaji, koji su ranije delovali kao niz zapanjujućih slučajnosti, sada se u Teheranu tumače kao deo obrasca.
PRITVOR, OPTUŽBA I EGZEKUCIJA
Dana 4. marta oficiri IRGC-a priveli su Ismaila Kanija pod optužbom da je radio za Mosad. Istraga i suđenje, prema dostupnim informacijama, nisu dugo trajali.
Zanimljivo je da pojedini izvori tvrde da nije došlo do klasične egzekucije. Prema tim navodima, Kaniju je navodno dozvoljeno da sam izvrši čin, odnosno da se upuca, što dodatno pojačava dramatičnost celog slučaja.
Zvanične strukture Irana još nisu objavile detalje procesa, ali poruka je jasna: u ratnim okolnostima, optužba za saradnju sa neprijateljskom obaveštajnom službom tretira se kao čin najteže izdaje.
OD SIMBOLA OTPORNOSTI DO SIMBOLA IZDAJE
General koji je u javnosti do juče bio prikazivan kao čovek koji iznova izmiče smrti, sada je, prema ovim navodima, proglašen ključnim kanalom curenja informacija i navodnim saradnikom Mosada.
Ako se ove tvrdnje potvrde, slučaj Ismaila Kanija mogao bi postati jedan od najupečatljivijih primera unutrašnjeg obračuna u vrhu bezbednosnih struktura tokom rata, ali i upozorenje da u vremenu intenzivnih sukoba granica između heroja i izdajnika može biti povučena u jednom jedinom potezu.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
MASAKR NA DEČIJEM IGRALIŠTU: Izrael i SAD pobili 20 ljudi (FOTO)
06. 03. 2026. u 10:57
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)