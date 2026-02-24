UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je jedna od proizvodnih linija nove domaće krstareće rakete dugog dometa FP-5 Flamingo uništena kao rezultat ruskog udara, što je primoralo proizvodnju da se premesti na novu lokaciju.

Ovo dolazi nakon izveštaja u avgustu da su ruske snage uspešno ciljale četiri ukrajinska odbrambena industrijska postrojenja koja doprinose proizvodnji raketnih sistema dugog dometa, što je, između ostalog, veliki korak unazad ukrajinskog programa balističkih raketa Sapsan.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je u to vreme izvestila da je šteta nanesena ukrajinskom vojnoindustrijskom kompleksu „kolosalna“, dodajući da je Ukrajina planirala da koristi rakete Sapsan za udare duboko na rusku teritoriju.

„Zahvaljujući zajedničkim naporima FSB-a i ruskih oružanih snaga, planovi ukrajinskog raketnog programa su osujećeni“, zaključila je. Među lokacijama koje su tada bile ciljane tokom napada bili su hemijski i mašinski pogoni u Pavlogradu, kao i pogon Zvezda i Državni naučnoistraživački institut za hemijske proizvode u Šostki.

U avgustu je objavljeno da je ukrajinski odbrambeni sektor započeo serijsku proizvodnju rakete Flamingo, za koju se smatralo da ima potencijal da revolucioniše sposobnost oružanih snaga da pokreću udare duboko na rusku teritoriju zbog veoma velikog dometa rakete od preko 3.000 kilometara.

Podzvučna raketa ima brzinu od 0,75 maha, što je čini jednom od najsporijih na svetu, iako nosi veliku bojevu glavu od 1000 kilograma. Ukrajinske oružane snage i pristalice zemlje na zapadu stavile su značajan naglasak na sposobnost pogađanja ciljeva visokog značaja duboko unutar ruske teritorije, a najuspešnija operacija dubokog udara sprovedena je 1. juna kada je iz ruske teritorije pokrenut veliki napad dronovima na više vazduhoplovnih baza širom severnih i zapadnih regiona Rusije u okviru operacije „Paukova mreža“. Napadi su bili najrazorniji u istoriji ikada pokrenuti protiv flote strateških bombardera.

Ukrajinski raketni programi su se posebno oslanjali na nemačko finansiranje, a nemački kancelar Fridrih Merc je u maju 2025. godine najavio da će Berlin finansirati ukrajinsku proizvodnju raketa dugog dometa. Ruska sposobnost da pokreće napade širom Ukrajine koristeći širok spektar tipova raketa i dronova, i relativno ograničena sposobnost Ukrajine da pogodi ciljeve dublje u Rusiji, ostavila je Ukrajinu i strane snage koje je podržavaju u značajno nepovoljnom položaju od početka neprijateljstava velikih razmera početkom 2022. godine, a programi poput „Flaminga“ imali su za cilj da smanje trenutni veliki jaz u sposobnostima u tom pogledu.

Udari na Rusiju su u velikoj meri imali koristi od podrške zapadnih stručnjaka i savetnika na terenu, kao i od pristupa ogromnoj satelitskoj mreži članica NATO-a za izbor ciljeva, ciljanje i procenu štete.

Analitičari su u prošlosti postavljali pitanja o tome da li program krstarećih raketa „Flamingo“ zaista postoji ili je to jedna od mnoštva izmišljenih konstrukcija ukrajinskih državnih napora u odnosima s javnošću, od kojih je najistaknutiji bio pilot lovca MiG-29 „Duh Kijeva“ 2022. godine.

Kada su izvori ukrajinske vlade početkom februara tvrdili da je raketa korišćena za lansiranje uspešnih dubokih udara na infrastrukturu na poligonu Kapustin Jar, zapadni analitičari su u velikoj meri doveli u pitanje ove tvrdnje, a satelitski snimci nisu pokazali nikakvu štetu na objektu. Ipak, prijavljeni napad je povećao ugled programa krstarećih raketa „Flamingo“, zbog bliske povezanosti poligona sa testiranjem i lansiranjem novooperalizovanog ruskog balističkog raketnog sistema srednjeg dometa „Orešnik“.

