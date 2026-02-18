"TRAMPOVI NAPORI DOVELI DO ZNAČAJNOG NAPRETKA" Oglasio se Vitkof - Nastavljaju se pregovori u Ženevi

UČESNICI trilateralnog sastanka u Švajcarskoj nastaviće rad na sporazumu o rešenju ukrajinske krize, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.

Foto: Tanjug/Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

- Sjedinjene Države su moderirale treću rundu pregovora između Ukrajine i Rusije... Obe strane su se dogovorile da informišu rukovodstvo svojih zemalja i nastave rad na postizanju dogovora - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Vitkof je dodao da su napori Donalda Trampa doveli do značajnog napretka.

Dan ranije u Ženevi je održan prvi dan treće runde pregovora o mirovnom rešenju. Prema izvoru Sputnjika, razgovori su bili veoma napeti. Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, američku Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner, dok je ukrajinsku delegaciju vodio šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov.

(Sputnjik)

