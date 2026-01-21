ZELENSKI MENJA VRH VOJSKE? Ponovo aktuelna smena Sirskog, kandidati “napredni” nacisti Bilecki, Darpatij

PITANjE moguće smene Aleksandra Sirskog sa mesta glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine ponovo se razmatra u Ukrajini, objavio je ukrajinski portal "Strana.ua", prenose RIA Novosti.

Foto: Profimedia

-U vezi sa talasom nedavnih kadrovskih promena, koje Bankova (naziv ulice u Kijevu u kojoj se nalazi kabinet Zelenskog) predstavlja kao "resetovanje vlasti", ponovo je aktuelizovano pitanje smene glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Sirskog. Na njegov račun odavno stižu kritike sa različitih strana zbog "sovjetskog" pristupa upravljanju vojskom, ravnodušnosti prema velikim gubicima i neuspeha na važnim pravcima, navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu "Strana.ua".

Portal piše da se istovremeno u medijima promovišu kao "progresivniji" komandanti, poput komandanta Združenih snaga Mihaila Drapatog i komandanta 3. korpusa Oružanih snaga Ukrajine, osnivača i prvog komandanta puka "Azov" Andreja Bileckog, koji je u Rusiji uvršten u registar terorista i ekstremista.

Vladimir Zelenski je 3. januara izjavio da zasad ne planira da smeni Sirskog. Poslanica Vrhovne rade Marjana Bezugla je u decembru proglasila štrajk, zahtevajući smenu Sirskog.

Početkom januara Zelenski je potpisao ukaze o imenovanju Kirila Budanova za šefa svog kabineta, kao i o imenovanju Olega Ivaščenka za rukovodioca Glavne uprave obaveštajne službe Ukrajine. Kasnije je ukrajinski parlament podržao imenovanje Mihaila Fjodorova za ministra odbrane Ukrajine, dok je dotadašnji ministar odbrane Denis Šmigalj postavljen za ministra energetike.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"