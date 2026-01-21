PAPA LAV ODBIO AUDIJENCIJU SA MAKRONOM Izvori: Evo koji su razlozi
PAPA Lav odlučio je da ne primi francuskog predsednika Emanuela Makrona u audijenciju, javlja italijanski list "Il Tempo", pozivajući se na izvore unutar Državnog sekretarijata Vatikana i nadbiskupa Đovanija Čezarea Pagacija.
Prema tim izvorima lista, pripreme za prvu državnu posetu Makrona Vatikanu, koje su trajale nekoliko nedelja na zahtev Jelisejske palate, obustavljene su po nalogu samog pape, a nadležnim kancelarijama je naloženo da zahtev za audijenciju vrate.
Papa je, kako se navodi, poručio da se u ovom trenutku ne održavaju ni privatne ni državne audijencije za Makrona.
Prema navodima izvora, razlozi za odbijanje su višestruki, a među ključnima se ističe nezadovoljstvo pape zakonodavnim pravcem Francuske po pitanjima etike i ljudskih prava, posebno zakonima o eutanaziji koje je nedavno usvojila francuska vlada.
Dodatno opterećenje u odnosima predstavlja, prema istim izvorima, stav Vatikana o, kako je navedeno, izraženom antiamerikanizmu Francuske, kao i nezadovoljstvo pape Makronovim izjavama o Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da je papa američkog porekla.
Kao još jedan izvor tenzija navodi se odluka, koju je Makron doneo u koordinaciji sa pariskim nadbiskupom Loranom Ulrihom, da se uklone i preprave preostali drevni vitraži u katedrali Notr Dam kako bi se postavili novi, savremeni radovi.
Ta odluka izazvala je proteste kulturnih i katoličkih udruženja u Francuskoj, a prema navodima izvora, naišla je i na negodovanje pape.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PAPA LAV 14. PREDOVDIO BOŽIĆNU MISU: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga
25. 12. 2025. u 00:28
PAPA LAV 14. PREDOVDIO BOŽIĆNU MISU: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga
25. 12. 2025. u 00:28
SVET JE U ČUDU: Zašto Emanuel Makron nosi naočare za sunce u zatvorenom na Davosu?
21. 01. 2026. u 10:32
SKANDALI U DAVOSU SE NIŽU: Makron napustio Forum, pre dolaska Trampa!
21. 01. 2026. u 09:23
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)