"TRAMPOV GOVOR U DAVOSU IZUZETNO DOSADAN I BEZNAČAJAN" NJusom: Brine me "oprezan i popustljiv" odgovor evropskih lidera na Trampove "pretnje"

GOVOR američkog predsednika Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu bio je "izuzetno dosadan i beznačajan", izjavio je danas guverner američke savezne države Kalifornije Gevin Njusom.

- U tom govoru nije bilo ničeg novog za američku publiku - rekao je Njusom, a prenosi Si-en-en.

Prema njegovim rečima, Tramp nikad nije nameravao da izvrši invaziju na Grenland.

- Ne mislim da je pretnja vojnom silom ikada bila stvarna, ali mislim da je ton odražavao duboku zabrinutost među poslovnim liderima prisutnim na forumu u Davosu - naveo je on.

Kalifornijski guverner je prethodno kritikovao, kako je ocenio, u vezi sa Grenlandom.

Njusom je na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, poručio da je vreme da se Evropa odlučnije suprotstavi pritiscima.

On je izrazio nezadovoljstvo, kako je naveo, ponašanjem svetskih lidera koji, prema njegovim rečima, pokazuju previše spremnosti na prilagođavanje Trampu. "

- Ne mogu da podnesem ovo saučesništvo i prevrtanje. Kao da se dele krune i Nobelove nagrade. To izgleda patetično na svetskoj sceni i sramotno je - rekao je Njusom.

Takođe je odbacio mogućnost diplomatije sa Trampom, ocenivši da je takav pristup neefikasan.

- On je ti-reks: Ili se parite s njim ili vas on pojede - rekao je on.

(Tanjug)

