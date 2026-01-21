EVO KAKO SE ZAPALIO BAR SMRTI U ŠVAJCARSKOJ: Italijani snimili simulaciju požara u Kran-Montani - Vatra buknula u sekundi (VIDEO)
ITALIJANSKI emiter Mediaset objavio je simulaciju koja pokazuje koliko se brzo proširio požar u baru Le Konstelašn u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, a povređeno 116. Šokirani gledaoci mogli su se čuti u studiju nakon emisije.
Prema početnim rezultatima istrage, požar je izbio nakon što su prskalice sa bocama šampanjca zapalile zvučnoizolacionu penu na plafonu podruma. Simulacija je pokazala brzinu kojom se vatra proširila preko plafona i zahvatila prostor, što je, prema rečima istražitelja, bio ključni trenutak u tragediji.
Najmanje pet godina bez provera
Vlasti su potvrdile da objekat nije prošao bezbednosne provere u poslednjih pet godina. Većina poginulih bila je mlada, a osam žrtava bili su maloletnici mlađi od 16 godina. Mnogi od povređenih su i dalje u bolnici sa teškim opekotinama.
Advokat vlasnika bara, Žaka Moretija, rekao je da se njegov klijent oseća odgovornim kao menadžer objekta, ali je naglasio razliku između tog osećaja i krivične odgovornosti.
Govoreći o kontroverznoj peni na plafonu, Mišo je rekao da je materijal kupljen od "velikog prodavca građevinskog materijala" i da njegov klijent nije bio obavešten da je zapaljiv.
- Nije želeo da instalira lako zapaljivu penu. Želeo je da instalira takozvanu akustičnu penu - dodao je.
U baru "Konstelasion" je u novogodišnjoj noći među stradalima i Srbin Stefan Ivanović, dok među povređenima takođe ima državljana naše zemlje.
(Indeks)
