MERKOSUR NA SUDU, ZALEĐEN TRGOVINSKI SPORAZUM: Evropski parlament reagovao na Trampove pretnje i zabrinutost Francuske

Sporazumi koje je EU sklopila sa Severnom i Južnom Amerikom ostaće na čekanju.

Foto: Goran Čvorović

Evropski parlament odlučio je danas da zatraži mišljenje Evropskog suda pravde o zakonitosti sporazuma Merkosur o slobodnoj trgovini. Istovremeno, juče su rešili i da zalede trgovinski sporazum sa SAD koji je letos sa predsednikom ove zemlje Donaldom Trampom sklopila čelnica EK Ursula fon der Lajen.

Evroposlanici su tesno, sa 334 glasa za i 324 protiv, izglasali odluku da angažuju Evropski sud pravde. Francuska se prethodno žalila da je sporazum smišljeno podeljen na politički i ekonomski deo, što je omogućilo da se o njemu odlučuje kvalifikovanom većinom, a ne jednoglasno. Na taj način Pariz, koji se oštro protivio sporazumu zbog nelojalne konkurencije, ostao je preglasan.

Odluku Evropskog parlamenta poljoprivrednici okupljeni u protestu ispred zdanja u Strazburu, propratili su aplauzom. Zadovoljna je bila i Francuska, i pored toga što EK ima mogućnost da privremeno sprovede Merkosur do konačne odluke Evropskog suda pravde, ukoliko to želi.

Dan ranije, suspendovan je i sporazum koji je u julu u Škotskoj, s Trampom, između njegove dve partije golfa, sklopila predsednica evropske izvršne vlasti, pristajući na povećanje carina na 15 odsto za evropsku robu, čime je stavljena tačka na najavljeni trgovinski rat između dva kontinenta. Evorposlanici su na ovaj način reagovali na najnovije Trampove pretnje povećanjem carinskih nameta od 10, preko 25 do čak 200 odsto, zavisno od prilike, zemlje i proizvoda, u vezi s namerom Vašingtona da preuzme Grenland.

Fon der Lajenova je izjavila da su najave novih taksi od strane Vašingtona "greška", ali se istovremeno našla i u nezgodnoj situaciji posle glasanja u EP.

- U politici kao i u biznisu, dogovor je dogovor – kazala je Ursula fon der Lajen.