TRAMP ZAPREPASTIO ZAPAD: Putin je svetski lider!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objasnio je zašto je pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina u Savet mira.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

- On je jedan od ljudi, jedan od svetskih lidera. Da, rekao je Tramp novinarima, upitan da potvrdi poziv svog ruskog kolege u tu strukturu.

Takođe je prokomentarisao izveštaje da francuski predsednik Emanuel Makron namerava da odbije poziv da se pridruži Savetu mira.

Američki lider rekao je da Makron „nikome nije potreban“ u Savetu i da će uskoro sići sa predsedničke funkcije.

Tramp je ranije saopštio je o formiranju Saveta mira i pozvao lidere nekoliko zemalja da mu se pridruže. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov potvrdio je da je Putin primio poziv.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"