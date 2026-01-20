TRAMP ZAPREPASTIO ZAPAD: Putin je svetski lider!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objasnio je zašto je pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina u Savet mira.
- On je jedan od ljudi, jedan od svetskih lidera. Da, rekao je Tramp novinarima, upitan da potvrdi poziv svog ruskog kolege u tu strukturu.
Takođe je prokomentarisao izveštaje da francuski predsednik Emanuel Makron namerava da odbije poziv da se pridruži Savetu mira.
Američki lider rekao je da Makron „nikome nije potreban“ u Savetu i da će uskoro sići sa predsedničke funkcije.
Tramp je ranije saopštio je o formiranju Saveta mira i pozvao lidere nekoliko zemalja da mu se pridruže. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov potvrdio je da je Putin primio poziv.
(sputnikportal.rs)
