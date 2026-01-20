Svet

PORTPAROL IRANSKE VOJSKE UPOZORAVA TRAMPA I SAD Šekarči: "Vojska će preseći svaku "ruku agresije" prema vođi"

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 18:46

PORTPAROL Generalštaba Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči izjavio je danas da će svaka neprijateljska akcija prema ajatolahu Sejedu Aliju Hamneiju, rezultirati razornom vojnom odmazdom.

ПОРТПАРОЛ ИРАНСКЕ ВОЈСКЕ УПОЗОРАВА ТРАМПА И САД Шекарчи: Војска ће пресећи сваку руку агресије према вођи

Foto: Profimedia/Ilustracija

On je na sastanku u Teheranu odbacio izjave američkog predsednika Donalda Trampa da iransko rukovodstvo mora da se promeni kao deo šire kampanje psihološkog ratovanja i rekao da "ne pridaju važnost buci koju pravi Tramp", prenosi iranska mreža Press tv.

- Tramp zna da ako se prema našem vođi krene ruka agresije, ne samo da ćemo tu ruku da odsečemo, i ovo nije puki slogan, već ćemo im zapaliti svet i nećemo im ostaviti nikakvo sigurno utočište u regionu - rekao je Šekarči.

Foto: Profimedia

On je dodao da protivnici Irana znaju da će, ako se naruši čak i deo iranske teritorije, Iran da neutrališe pretnju pre nego što ona može da se proširi.

Komisija za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta saopštila je ranije danas da bi svaki napad na Hamneija izazvao objavu džihada.

Foto: Profimedia

"Svaki napad na Vođu znači objavu rata celom islamskom svetu i mora se sačekati izdavanje dekreta o džihadu od strane islamskih učenjaka i odgovor islamskih vojnika u svim delovima sveta", saopštila je komisija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih
Svet

0 0

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih

Putnički voz prigradske mreže Rodalies (linija R4) izleteo je sa šina u utorak uveče 20. januara 2026. godine, između stanica Sant Sadurní d’Anoia i Gelida, nedaleko od Barselone, nakon što se na prugu urušio potporni (kontencioni) zid. Prema prvim informacijama u nesreći nema poginulih, ali je povređeno najmanje 15 osoba, među kojima i mašinovođa, dok pojedini izvori navode da je broj povređenih nešto veći.

20. 01. 2026. u 23:22

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena