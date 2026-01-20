PORTPAROL IRANSKE VOJSKE UPOZORAVA TRAMPA I SAD Šekarči: "Vojska će preseći svaku "ruku agresije" prema vođi"

PORTPAROL Generalštaba Oružanih snaga Irana Abolfazl Šekarči izjavio je danas da će svaka neprijateljska akcija prema ajatolahu Sejedu Aliju Hamneiju, rezultirati razornom vojnom odmazdom.

Foto: Profimedia/Ilustracija

On je na sastanku u Teheranu odbacio izjave američkog predsednika Donalda Trampa da iransko rukovodstvo mora da se promeni kao deo šire kampanje psihološkog ratovanja i rekao da "ne pridaju važnost buci koju pravi Tramp", prenosi iranska mreža Press tv.

- Tramp zna da ako se prema našem vođi krene ruka agresije, ne samo da ćemo tu ruku da odsečemo, i ovo nije puki slogan, već ćemo im zapaliti svet i nećemo im ostaviti nikakvo sigurno utočište u regionu - rekao je Šekarči.

On je dodao da protivnici Irana znaju da će, ako se naruši čak i deo iranske teritorije, Iran da neutrališe pretnju pre nego što ona može da se proširi.

Komisija za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta saopštila je ranije danas da bi svaki napad na Hamneija izazvao objavu džihada.

"Svaki napad na Vođu znači objavu rata celom islamskom svetu i mora se sačekati izdavanje dekreta o džihadu od strane islamskih učenjaka i odgovor islamskih vojnika u svim delovima sveta", saopštila je komisija.

(Tanjug)

