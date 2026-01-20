UGUŠILA SE DEVOJČICA (2) DOK JE JELA: Zagrcnula se kobasicom - nesrećnom detetu nije bilo spasa
TEŠKA tragedija pogodila je italijanski grad Vibo Valentija, gde je dvogodišnja devojčica preminula nakon što se ugušila zalogajem hrane u porodičnom domu.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je progutala komad kobasice koji joj je zagušio disajne puteve.
Roditelji su odmah reagovali i odvezli dete u lokalnu hitnu pomoć, ali je po dolasku u bolnicu njeno stanje bilo izuzetno ozbiljno. U urgentnom centru medicinsko osoblje je konstatovalo srčani zastoj i odmah započelo reanimaciju.
Lekari i medicinske sestre pokušavali su više od sat vremena da spasu život devojčice, ali uprkos svim naporima, dete je preminulo.
Italijanski mediji navode da bi u narednim satima mogla biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće i eventualna odgovornost.
(ansa.it)
