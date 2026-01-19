Svet

BLUMBERG TVRDI: Makron planira da odbije poziv Trampa u Odbor za mir

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 20:38

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron ne planira da prihvati poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži predloženom Odboru za mir, izjavio je za Blumberg izvor blizak francuskom lideru.

Foto Tanjug/AP/Ludovic Marin

Makron, kako navodi neimenovani izvor, smatra da predlog povelje nadilazi pitanje Gaze i izaziva ozbiljne sumnje, posebno u pogledu poštovanja principa i institucionalnog okvira UN, koje Francuska smatra neprikosnovenim.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, nekoliko evropskih zemalja takođe je pozvano da se pridruži odboru, a Tramp želi da konačna povelja i mandat komiteta budu potpisani u Davosu u četvrtak.

Međutim, pojedini detalji u dokumentu izazvali su sumnju među pozvanima o tome da li da prihvate poziv.

Američka administracija traži od zemalja koje žele stalno mesto u ovom telu da doprinesu sa najmanje milijardu dolara.

Prema nacrtu povelje predložene grupe, u koji je Blumberg imao uvid, Tramp bi bio prvi predsedavajući odbora i imao bi ovlašćenja da odlučuje o članstvu.

Kritičari upozoravaju da Tramp pokušava da izgradi alternativu ili strukturu koja bi bila rival Ujedinjenim nacijama, koje je godinama kritikovao.

(Tanjug)

