TEHERAN DEMANTUJE TVDNJE O DESETINAMA HILJADA ŽRTAVA TOKOM NEREDA: Ocenjuje da je u pitanju propaganda za opravdanje strane intervencije

IRANSKE vlasti su demantovale tvrdnje o desetinama hiljada žrtava tokom nedavnih nereda u Iranu, uz ocenu da su te tvrdnje deo koordinisane kampanje dezinformisanja, propagande i psihološkog pritiska sa ciljem opravdavanja stranih intervencija, dodajući da raspolažu forenzičkim dokazima o manipulaciji podacima, kao i da se stvarni broj žrtava meri stotinama.

Prema navodima iranskih izvora, cilj takvih tvrdnji bio je izazivanje globalnog ogorčenja i stvaranje osnova za pozive na američku vojnu intervenciju i novu agresiju na Islamsku Republiku Iran, prenosi iranska mreža Press TV.

Podatak o 12.000 poginulih prvi je plasirao Centar za ljudska prava u Iranu sa sedištem u Njujorku, organizacija finansijski povezana sa američkim Nacionalnim fondom za demokratiju (NED), što je politički motivisani pokušaj manipulacije informacijama, ističu iranski zvaničnici.

Ove tvrdnje, navodi Iran, nisu zasnovane na proverljivim podacima niti na nezavisnoj verifikaciji, ali su neprovereno prenete u zapadnim medijima poput Bi-bi-si-ja na persijskom, Glasa Amerike, "Vašington posta" i Ej-bi-si njuza.

Kako se dalje navodi, diskurs o broju žrtava oblikovan je koordinisanom kampanjom dezinformacija koju su pokrenule organizacije finansirane iz SAD, a koje deluju van Irana, poput organizacija "Center for Human Rights in Iran" (CHRI), "Human Rights Activists News Agency" (HRANA) i "Abdorrahman Boroumand Center".

Uprkos tome, brojka je preneta u brojnim zapadnim medijima i na društvenim mrežama, čime je, kako se ističe, stvoren utisak masovnog nasilja.

Iranske vlasti su takve tvrdnje odbacile, navodeći da raspolažu forenzičkim dokazima o manipulaciji podacima, kao i da se stvarni broj žrtava meri stotinama, među kojima su, kako navode, uglavnom pripadnici snaga bezbednosti i civili stradali u napadima naoružanih grupa.

Među lažnim informacijama našle su se i duplirane osobe, žrtve iz prošlih decenija, pa čak i ljudi koji su bili živi, ističe iranska televizija.

Kasnije pojavljivanje još većih procena, uključujući tvrdnje o 52.000 poginulih, iranski zvaničnici ocenjuju kao nastavak, kako kažu, hibridnog rata čiji je cilj demonizacija Irana i relativizacija nasilja njegovih protivnika.

Iranski mediji tvrde da su iste neproverene brojke preuzimale i druge organizacije finansirane iz stranih izvora, koje su se međusobno pozivale na iste podatke, stvarajući utisak više nezavisnih potvrda.

Zvanični Teheran navodi da je pravosuđe zatražilo da se za iznete tvrdnje dostave imena stradalih, potvrde o smrti ili precizni podaci o lokacijama, ali da takvi dokazi nisu dostavljeni.

Dalje širenje znatno većih brojki na društvenim mrežama iranski analitičari ocenjuju kao pokušaj psihološkog pritiska i skretanja pažnje sa drugih međunarodnih kriza, uključujući rat u Gazi.

Iranski zvaničnici zaključuju da slučaj "prenaduvanih" procena o broju žrtava predstavlja primer savremenog informacionog ratovanja, u kojem, kako navode, "bojno polje nije samo na ulicama, već i u svesti globalne javnosti".

Protesti, koji su počeli 28. decembra prošle godine zbog pada vrednosti iranske valute i lošeg ekonomskog stanja, prerasli su u pozive na kraj vladavine vrhovnog vođe Irana, a iranska vlada je demonstracije nazvala "neredima" koje podržavaju neprijatelji te zemlje.

Istovremeno, Teheran optužuje Vašington da koristi sankcije, pritiske i nered za pravdanje vojne intervencije i promenu režima.

