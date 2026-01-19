Svet

TUŽILAŠTVO NAJAVILO ŽALBU: Novopazarski sud osudio muškarca na 14 godina zbog ubistva

19. 01. 2026. u 16:40

VIŠI sud u Novom Pazaru osudio je Ahmedina P. (59) na kaznu zatvora od 14 godina zbog ubistva Esme T. (64) u martu prošle godine u Tutinu.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru saopštilo je da će na ovu presudu u zakonskom roku uložiti žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu.

On je osuđen za krivično delo ubistvo.

Esma T. iz Tutina je nestala 5. marta prošle godine, a njeno telo je pronađeno 8. marta u selu Paljevo, prekriveno lišćem.

(Tanjug)

