TUŽILAŠTVO NAJAVILO ŽALBU: Novopazarski sud osudio muškarca na 14 godina zbog ubistva

VIŠI sud u Novom Pazaru osudio je Ahmedina P. (59) na kaznu zatvora od 14 godina zbog ubistva Esme T. (64) u martu prošle godine u Tutinu.

Foto: Unsplash

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru saopštilo je da će na ovu presudu u zakonskom roku uložiti žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu.

On je osuđen za krivično delo ubistvo.

Esma T. iz Tutina je nestala 5. marta prošle godine, a njeno telo je pronađeno 8. marta u selu Paljevo, prekriveno lišćem.

(Tanjug)

